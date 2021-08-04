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Минобороны Литвы о смерти мигранта на границе: Провокация Минска

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал информацию о смерти мигранта на белорусско-литовской границе. Он назвал это провокацией Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Мы ожидали провокации со стороны белорусского режима. Вы можете видеть, что сами сообщения (о смерти мигранта - ред.) подготовлены заранее. Лукашенко приказал допросить свидетелей из местных жителей, которые нашли мигранта. Затем сообщили о том, что его обнаружили пограничники", - сказал он.

Как сообщают литовские пограничники, они не получали информации о данном инциденте от белорусской власти, и говорят, что узнали о смерти мигранта из средств массовой информации.

"Белорусские государственные СМИ не представили никаких доказательств произошедшего", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти человека на границе с Литвой, указав, что мужчина был не славянской внешности.
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