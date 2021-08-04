Она выписала из постановления все уголовные статьи, которые там были указаны, поскольку сфотографировать документ ей не позволили.

По словам Алёны Величко, в постановлении фигурировали

ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни),

ч. 1 ст. 188 (клевета),

ч. 1 ст. 189 (оскорбление — исключена из новой редакции УК),

ч. 1 и 2 ст. 205 (кража),

ч. 4 ст. 209 (мошенничество),

ч. 3 ст. 214 (угон транспортного средства или маломерного судна),

ч. 1 и 3 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества),

ч. 1, 2 и 3 ст. 293 (массовые беспорядки),

ч. 1 ст. 310 (умышленное блокирование транспортных коммуникаций),

ч. 1 ст. 328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов),

ч. 1 и 2 ст. 339 (хулиганство),

ч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них),

ч. 1 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации),

ч. 1 и 2 ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок),

ч. 1 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности),

ч. 1 ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел),

ч. 1 ст. 368 (оскорбление президента Республики Беларусь).

«Было постановление на обыск и задержание [Влада] на основании вот этих статей как подозреваемого», — сказала Величко.





Утром 4 августа она написала на своей странице в «Фейсбуке»: «Сегодня в 8.10 к нам пришли (приехали и перепрыгнули через забор) люди из КГБ и провели обыск по всему дому. Моего мужа Влада Величко забрали и всю его технику. Обыск длился два часа. Вежливо и корректно».





Обыски сегодня прошли также у философа и методолога Владимира Мацкевича и руководителя некоммерческой инициативы «Летучий университет» Татьяны Водолажской. После обысков их увезли. Все трое являются представителями международной общественной организации «ЕвроБеларусь».





Организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.