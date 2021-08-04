Опубликовано первое видео из зала суда: Мария Колесникова танцует в клетке и показывает сердечки. Стоящий рядом Максим Знак улыбается, его руки за спиной – возможно, в наручниках, пишет gazetaby.com









Пропагандистка СБ Людмила Гладкая опубликовала видео, где Марии Колесниковой и Максиму Знаку запрещают разговаривать в клетке.









Отцу Марии Колесниковой показали видео дочки из зала суда.





— В этот момент мне тоже хочется ей показать сердечко и, конечно, я восхищаюсь её поведением. Это действительно показывает, насколько человек свободен. Она чувствует внутреннюю свободу свою, поэтому остается той Машей, которую мы всегда привыкли видеть, — сказал Александр Колесников Еврорадио.









В отличие от журналистов провластных СМИ, отец Колесниковой не смог попасть на закрытое заседание суда.





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Слушания пройдут в закрытом режиме, несмотря на то, что более 3800 человек, в том числе политики, лидеры мнений и общественные активисты из разных стран, потребовали сделать процесс открытым.





Напомним, Мария и Максим находятся под стражей с сентября 2020 года. Им предъявили обвинения сразу по нескольким статьям УК – «призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», «заговор с целью захвата власти неконституционным путем», «создание экстремистского формирования и руководство им».





Обоим обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы, правозащитные организации признали их политзаключенными.





Мария Колесникова сообщила накануне, что интенсивно готовится к процессу, и что любимое черное платье и «фирменная» красная помада будет обязательно.





– Будет увлекательно, жаль, что это не смогут увидеть люди. Закрытый процесс и наша изоляция — это подтверждение страха и слабости. Я жду заседание в том числе, чтобы увидеть Максима Знака. Обниму и скажу, что он — невероятный, – передала Мария через адвоката.





Максим Знак в интервью DW из СИЗО сравнил текст обвинения со сценарием голливудского блокбастера, «в котором мелкими буквами в конце помечено: «основано на реальных событиях».





– Обвиняя нас в заговоре, проявившимся якобы в публичном давлении на власть, следствие фактически обвиняет каждого, кто выражает свое несогласие, в непосредственном «исполнении» этого предполагаемого «заговора», – отметил известный юрист.