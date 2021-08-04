"Министр внутренних дел Литвы А. Билотайте приняла решение, что все службы, отвечающие за охрану границы, должны принимать все возможные меры для недопущения незаконного ее пересечени. Литовцы уже начали разворачивать нелегальных мигрантов в Беларусь.





Соглашение о реадмиссии с Евросоюзом приостановлено, поэтому возвращение мигрантов в Беларусь из Литвы проблематично на юридическом уровне, - пишет Егор Лебедок. - Следовательно, остается, вполне естественный и ожидаемый выход - недопущение на свою территорию (именно этой логикой я и руководствовался, когда почти месяц назад говорил, что литовцам следует переходить от тактики действий по поимке мигрантов и использования рудиментарных методов вроде стены к тактике недопущения нелегальных мигрантов на свою территорию).





Литва, как и любое другое государство, имеет полное право не допускать незаконное пересечение границы. С этой целью литовское законодательство дает право сотрудникам пограничной службы применять психологическое и физическое принуждение, а в некоторых случаях - оружие и взрывчатые вещества.





Возвращение мигрантов в Беларусь вызовет дополнительную напряженность среди белорусов.





Многие мигранты больше не имеют возможности вернуться в страну отправления и будут вынуждены оставаться здесь уже в наших лагерях с риском бунтов в них, как сейчас в Литве. Некоторые из них не имеют паспортов. Часть мигрантов просто будут бродит� по стране. У нас есть соглашение о реадмиссии с Турцией (через которую прибывает часть мигрантов), но нет с Ираком, и это затрудняет их возвращение на законных основаниях.





К сожалению, весомая часть нелегальных мигрантов едут в ЕС не ради хорошей работы и полноценной социализации, а за хорошей финансовой помощью беженцам, и логично, что им не будет интересно работать в Беларуси. Чем дольше такие мигранты будут на нашей земле, тем выше риск противоправных действий.





И изнасилование нашей женщины или убийство мигрантом, да и просто кражи или наглое поведение, особенно в отношении стариков и детей, способно вызвать волну возмущения не только у противников Лукашенко, но и его сторонников, включая силовиков (которые выходцев с Ближнего Востока известно как именуют и как к ним относятся).





И наличие мигрантов здесь связано не с коварным Западом, а Лукашенко сам дал безвизовый режим и "пригласил" на нашу землю.





Проще говоря, если Литва будет эффективно сдерживать нелегальных мигрантов и тем самым увеличивать их количество на нашей территории, то «оружие» Лукашенко сработает против него самого. И Лукашенко будет вынужден принимать неполные правовые меры, чтобы выслать нелегальных мигрантов из Беларуси или договариваться со странами, из которых они приехали, чтобы вернуться.





Предотвращение литовцами перехода их границы нелегальными мигрантами может привести к конфликтам. Нашим пограничникам придется принять меры, чтобы попытаться отправить развернутых мигрантов снова в Литву или самим с ними разбираться. То есть, между пограничниками может возникнуть конфликт по поводу того, в каком направлении отправлять мигрантов. И здесь могут пострадать сами мигранты.





Если мигранты получат ранения и тем более погибнет кто-то, то любая из сторон может сбросить вину на противоположную сторону, чтобы продемонстрировать "агрессию" и "бесчеловечность". Поэтому видеонаблюдение в приграничной зоне и видеосъемка действий пограничных групп становится очень важной. При определенных условиях такой конфликт может перерасти в прямое противостояние пограничников.





На фоне складывающейся обстановки следует отметить проведение комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой, которое продлится до 12 августа и в ходе которых будут отработаны вопросы отмобилизования подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки", - поясняет Лебедок.



