Задержан философ Владимир Мацкевич и его соратники
В Минске задержали методолога и философа Владимира Мацкевича, а также близких к нему общественных деятелей.
По предварительной информации, 4 августа сотрудники КГБ проводят у него дома обыск. По какому уголовному делу, пока неизвестно, пишет Еврорадио.
Позже стало известно, что также задержан общественный деятель Влад Величко. Об этом в Facebook написала его жена Алена Величко. Утром 4 августа в их доме провели обыск сотрудники КГБ (он продолжался два часа). Они забрали технику и увезли с собой Влада Величко.
Величко-соратник методолога и философа Владимира Мацкевича.
После обыска задержана и общественная деятель, координатор Летучего университета Татьяна Водолажская.
08:18 04/08/2021
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