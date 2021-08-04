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Задержан философ Владимир Мацкевич и его соратники

В Минске задержали методолога и философа Владимира Мацкевича, а также близких к нему общественных деятелей.

Задержан философ Владимир Мацкевич и его соратники
По предварительной информации, 4 августа сотрудники КГБ проводят у него дома обыск. По какому уголовному делу, пока неизвестно, пишет Еврорадио.

Позже стало известно, что также задержан общественный деятель Влад Величко. Об этом в Facebook написала его жена Алена Величко. Утром 4 августа в их доме провели обыск сотрудники КГБ (он продолжался два часа). Они забрали технику и увезли с собой Влада Величко.

Величко-соратник методолога и философа Владимира Мацкевича.

После обыска задержана и общественная деятель, координатор Летучего университета Татьяна Водолажская.
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