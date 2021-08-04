Что о нём известно?





Карьеру Епихов начал давно: судьёй Стародорожского суда его назначили в 2000 году. Однако первые новости о нём в контексте политических дел появились только через восемь лет.





Например, передает Еврорадио, в 2008 году он оштрафовал на 30 базовых священника Леонида Акаловича за то, что во время акции в деревне Дражно освятил крест. В 1943-м партизаны сожгли 25 местных жителей, но власти продолжают настаивать (вопреки показаниям свидетелей), что делали это "полицаи" ("вспомогательная полиция"). Священник таким образом хотел увековечить их память — тем более что в отдельном мемориале было отказано. За что и был осуждён как "организатор несанкционированного массового пикета".





Тогда же 15 суток получил журналист и писатель Виталий Хурсик, на тот момент — сотрудник газеты "Звязда". Именно он в своё время открыл правду о трагедии в Дражно и, как и Акалович, участвовал в памятных мероприятиях.





Судья Епихов на одном из заседаний / TUT.by





Уже в 2021 году Епихов рассматривал дело "Армии с народом": участников одноимённого чата в телеграме обвиняли в организации массовых беспорядков. Предполагалось, что начали готовить свои "действия" обвиняемые ещё в 2019 году, а авторами идеи были Павел Северинец, Николай Статкевич и Сергей Тихановский. Вердикт судьи: о� 4,5 до 6 лет тюрьмы.





Были в карьере Епихова и громкие неполитические дела. Так, в 2019 году он рассматривал дело об убийстве подростком Вадимом Милошевским учителя и ученика школы в Столбцах. Вердикт: 13 лет исправительной колонии.





В 2018-м Епихов рассматривал дело о дедовщине в учебной части в Печах, где был найден погибшим рядовой Александр Коржич. Командира роты Павла Суковенко и старшину Артура Вирбала он приговорил к 6 и 4 годам колонии в условиях усиленного режима — ровно столько же, сколько запросил прокурор.





В начале 2021-го Епихов вынес первый смертный приговор в этом году — Виктору Скрундику, одному из фигурантов дела об убийстве пенсионеров в Слуцке.



В чём обвиняют Колесникову и Знака?





Координатор штаба Виктора Бабарико и член президиума Координационного совета Мария Колесникова была задержана 8 сентября 2020 года. Её пытались вывезти из Беларуси в Украину, но Мария порвала паспорт.





Юрист штаба Бабарико и также член президиума Координационного совета Максим Знак был задержан в Минске 9 сентября 2020 года.





Их обвиняют в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путём (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). Знаку и Колесниковой грозит до 12 лет тюрьмы.