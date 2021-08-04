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Пентагон научил искусственный интеллект предсказывать события в будущем

Пентагон научил искусственный интеллект GIDE отслеживать изменения данных в режиме реального времени. США планируют использовать технологию во время проведения военных и правительственных операций.


 
Фото: Пентагон научил искусственный интеллект предсказывать вероятность развития событий (wikimedia by Touch Of Light)

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Как работает система GIDE


Например, если спутники зафиксируют отплытие подводной лодки на территории вражеской страны, искусственному интеллекту понадобится всего несколько секунд, чтобы проанализировать ситуацию, когда военные часами будут просматривать и анализировать данные.

В конце концов, вместо того, чтобы тратить время на реагирование и возложение на устаревшие данные, США могут использовать GIDE для предупредительных шагов, во время, например, военных операций.

Конечно, технология искусственного интеллекта GIDE не является инновационной, впрочем до сих пор ее никто не использовал в военных целях. Америка планирует начать практическое использование системы уже в ближайшее время. Вероятнее всего то, что следующие масштабные испытания состоятся уже весной 2022 года во время глобальных военных учений.

 
 
 
 
 
Источник: Сергей Пышкин
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