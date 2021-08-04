



Документ на 84 страницах повествует об основных событиях истории Беларуси, ценностных ориентирах белорусского общества и прочих важных для идеолога вещах. Смартпресс решил разобраться - подлинные ли материалы и что вообще предлагается отечественным бойцам идеологического фронта для употребления в качестве пищи духовной.





В сведениях о файле говорится, пишет Смартпресс, что с методичкой как-то связаны некая Винера Черноокая, а также Мария Семерикова - заведующая лабораторией НИИ теории и практики государственного управления. Глава института, Александр Гордейчик, считает, что документ попал в интернет не из вуза: "В сеть он попал, понятно, не из Академии управления. Дело в том, что мы рассылали эти методические рекомендации. Они естественно не грифованные, они общедоступные".









Рекомендации направляются в областные исполнительные комитеты и Минский горисполком. "Они были адресованы представителям идеологической вертикали. Вероятно, уже из облисполкомов электронный вариант направили в горрайисполкомы. Может быть, кто-то даже вывесил у себя на каком-то сайте", - рассказал Гордейчик.





Он уточнил, что итоговый документ был подготовлен в начале июля.





Содержание

В методичке есть разделы "Основные события истории Бел руси, "Основы развития и ценностные ориентиры белорусского общества", приводятся результаты опроса общественного мнения, заявления президента Александра Лукашенко об "основных направлениях общественно-политического развития Республики Беларусь" за 2020 год и первое полугодие 2021-го. В составе рекомендаций и обращение участников шестого Всебелорусского народного собрания, его резолюция.





Кроме того, в виде схемы приводится структура идеологической работы в стране, прописываются "профессиональные требования к знаниям и умениям работников идеологической вертикали".









Первые строки предисловия методички напоминают, что нынче развязываются информационные и гибридные войны, в результате которых "размывается национальный менталитет, самобытность стран и народов, меняются социальные связи человека, стиль мышления, способы общения, восприятие действительности". Поэтому необходимость противостоять навязыванию искаженных, чужих представлений об историческом пути и перспективах белорусского народа, и "подчеркивать важность осмысления прошлого опыта с белорусских, национальных позиций".





"Строительство и укрепление нашего независимого государства, обеспечение дальнейшей консолидации белорусского общества требует выработки целостной идеологической системы, которая должна основываться на историческом опыте белорусского общества, на духовно-моральных традициях, ценностных убеждениях и ориентирах, составляющих основу менталитета белорусов", - говорится уже во втором абзаце предисловия.





Основные события истории Беларуси





В этом разделе документа предусмотрено отдельное поле - для заметок "по планированию мероприятий по информированию населения региона, населенного пункта, организации о развитии белорусской государственности". Отмечается, что в любой стране "историческая наука играет ведущую роль в формировании национально-государственной идеологии, отображении истории государственности, изучении и преподавании истории, воспитании чувства патриотизма, любви к Родине".





"История белорусского народа имеет глубинные корни и восходит к первым поселениям на территории Беларуси, которые существовали уже 26–24 тыс. лет тому назад", - подчеркивается в документе.





Указано, что белорусские ученые аргументированно доказали то, что Полоцкая земля, Туровское княжество, Киевская Русь, Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское (ВКЛ), Речь Посполитая, Российская империя - это исторические формы государственности на белорусских землях. И принадлежат они не только белорусскому народу, но и другим, поскольку они являются полиэтничными государственными образованиями.





Национальными же формами белорусской государственности являются четыре субъекта: Социалистическая Советская Республика Белоруссии (ССРБ), Советская Социалистическая Республика Литвы и Белоруссии (Литбел), Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР) и Республика Беларусь. Белорусская народная республика в данном перечне отсутствует. Однако ниже говорится про первый Всебелорусский съезд, который начал работу 15 декабря 1917 года - в то время, пока "большевики не были готовы предметно рассматривать вопрос о белорусском самоопределении".





Говоря о провозглашении БНР в марте 1918-го, авторы указывают что "новая республика не контролировала территорию, не обладала силовым аппаратом принуждения, ее финансовая и налоговая системы сформированы не были, большинство указов БНР носило декларативный характер". Отмечается, что БНР не смогла эффективно выступить и на международной арене, а зарубежные государства "отказали ей в признании и финансовой помощи".





Воплощением же национальной идеи стала "реализация белорусской национальной государственности на советской правовой основе". В итоге к 1940 году предприятия БССР производили 40% общесоюзного объема химических волокон, 34% фанеры, 27% спичек, 10% металлорежущих станков. А годом позже "коллаборационизм в Беларуси не получил широкого распространения".





"Традиционно белорусская военная коллаборация (вермахт, войска СС, полиция) оценивается в пределах от 20 до 70 тыс. человек. В то же время, например, по подсчетам историка С.И.Дробязко, в составе вермахта, частей СС, полиции и военизированных формированиях служило до 300 тыс. прибалтов (6,3% от общего числа проживавших на тот момент в Прибалтике эстонцев, латышей и литовцев)", - отмечается в документе.





"Отдельно следует отметить использование коллаборационистами символики БНР, в частности бело-красно-белого флага. В настоящее время предпринимаются попытки представить этот флаг, созданный в 1917 году, как некий древний символ белорусского народа, что не имеет под собой абсолютно никаких исторических оснований. Запятнанный активным использованием пособниками нацистов, этот символ не может являться объединяющим и государственным, что и было подтверждено результатами республиканского референдума 1995 года", - говорится о бывшем государственном флаге.





Переименованная БССР





Методичка отмечает, что БССР 19 сентября 1991 года была переименована в Республику Беларусь и что "период с 1991 года до 1994 года для суверенного белорусского государства был крайне сложным". При этом "незрелое гражданское общество "скатывалось" к национализму, прикрывавшемуся лозунгами национально-демократического возрождения".





Позже принятие Конституции 1994 года "стало важным событием в новейшей истории нашей страны", а 10 июля того же года президентом Беларуси был избран народный депутат А.Г.Лукашенко. Перечисляются прошедшие после республиканские референдумы, в результате которых менялась Конституция, нормы которой "не обеспечивали эффективного управления государством" - и в результате "народ утвердил новую модель государственного управления, в которой верховенствует и управляет институт президентства". С этого времени национальная государственность получила "крепкий фундамент, стала важным фактором региональной и мировой геополитики".





"Отличительной чертой демократической системы нашей страны и высшей формой подлинного народовластия является Всебелорусское народное собрание – общенациональный форум, занимающий особое место в системе современной белорусской государственности", - считают авторы. Первое Всебелорусское народное собрание состоялось в 1996 году, затем форумы проходили в 2001, 2006, 2010 и 2016 годах. Шестое же собрание, прошедшее в феврале 2021-го, согласно документу, считается особым - "форум стал, по сути, венцом широкого общенационального диалога".





Основы развития и ценностные ориентиры белорусского общества





В этом разделе тоже есть возможность делать заметки "по планированию мониторинговых мероприятий о ценностных ориентирах, установках граждан". Отмечается, что через все поколения белорусов красной нитью проходила идея национального независимого государства, а прочной основой белорусской государственности стали богатейшее историко-культурное наследие и духовно-нравственные традиции.





Далее приводятся данные республиканского опроса с выборкой в 1,5 тыс. респондентов, который в ноябре–декабре 2020 года провело подразделение БГЭУ по заказу Белорусского института стратегических исследований. Согласно ему, более всего волнуют белорусов здоровье (62%), зарплата (47%) и социально-политическая обстановка в стране (43%). Значимость свободы стоит на третьем месте после мира и безопасности.





А собирательный образ "типичного белоруса" состоит из следующих положительных качеств, наиболее часто отмеченных респондентами:





доброжелательность;





отзывчивость;





хозяйственность;





гостеприимство;





доброта.





При этом "наши люди всегда отличались жаждой новых знаний, стремлением к культурным и научным достижениям, тягой к прекрасному". А закономерным результатом социальной политики белорусского государства стало "формирование в нашей стране общества, в котором соблюдаются принципы социальной справедливости и нет вопиющей дифференциации доходов".





Почти треть граждан родилась в суверенной Беларуси (свыше 2,9 млн человек). Они воспринимают мир уже с точки зрения жителей самостоятельного европейского государства. Главные черты наших юных граждан – открытость, коммуникабельность, независимость суждений, амбициозность – во многом определяет интернет.





"По-настоящему успешным молодым людям "опека" властей не нужна. Они видят в государстве не заботливого "родителя", а партнера и инвестора", - отмечают авторы.





По их мнению, среди граждан Беларуси нет единства в оценке ряда событий белорусской истории, однако главным целостным событием для белорусов, не вызывающим противоречивых интерпретаций, является Победа в Великой Отечественной войне.





Поиск и объединение единомышленников значительно упростили информационные технологии. "Одним из актуальных трендов стало стремление людей самостоятельно решать местные, локальные проблемы через самоорганизацию. Они стали грамотнее, настойчивее. Быстро объединяются через социальные сети, обсуждают волнующие их вопросы и предлагают практические пути их решения. В том числе формулируют свои требования к власти. Люди часто задают неудобные вопросы, пытаются отстоять определенные интересы. Случается, что их желания ангажированы, далеки от реальной жизни, недостаточно обоснованы либо вообще противоречат законодательству", - говорится в методичке.





"При этом эффективная реализация в Беларуси социально-ориентированной политики привела к тому, что в нынешних условиях наблюдается некоторый объективный дисбаланс между патерналистскими ожиданиями части граждан, не желающих брать на себя ответственность за свое собственное благополучие, и реальными экономическими возможностями государства", - уточняется в тексте.





"В обществе сформирован запрос на совершенствование политической системы. От управленцев и депутатов граждане ждут настойчивости в решении социальных проблем населения, а также высокой публичной активности. Люди рассчитывают на действенную реакцию власти на различные гражданские инициативы и проекты, системное взаимодействие с конструктивно настроенными общественными объединениями, активистами и волонтерскими движениями", - указано в документе.





А ниже приводится проведенный в 2021 году аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами по заказу БелТА республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление" - в преддверии шестого Всебелорусского народного собрания. В этих данных утверждается, что президенту Беларуси Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей Беларуси, Наталье Кочановой – 4,4%, Роману Головченко – 3,8%, Виктору Бабарико – 2,5%, Владимиру Макею – 2,4%, Олегу Гайдукевичу – 1,9%, Светлане Тихановской – 1,5%, Павлу Латушко – 1,3%, Сергею Румасу – 0,4%. А никому из представителей власти и политикам не доверяют 5,8% опрошенных.





При этом 72,4% белорусов не поддерживают акции протеста, проходившие в нашей стране в августе 2020 года, а поддерживают их 6%. Согласно результатам опроса Есоом, не нравится большинству белорусов и бело-красно-белый флаг. А 57,8% считают, что действующая Конституция соответствует потребностям общества и государства.





В следующем разделе приводятся высказывания президента Александра Лукашенко до президентских выборов 2020 года и после них. Цитаты занимают страницы с 50 по 76. Рядом с ними, как и в других разделах, тоже можно делать пометки - "для справочных сведений и планирования мероприятий с учетом специфики региона, населенного пункта, организации".





После раздела с высказываниями Лукашенко идет обращение участников Всебелорусского собрания к соотечественникам: "Мы, полноправные представители народа Республики Беларусь, осознавая ответственность за будущее нашей страны, обращаемся к вам". Напомним, в нем обещалось, что изменения нужны, и они будут – "эволюционные, направленные на усиление конституционных полномочий законодательной и исполнительной ветвей власти, повышение уровня коллективной ответственности за формирование и функционирование политической системы, вовлеченности граждан в непосредственное управление государственными делами путем придания Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа".





Профессиональные требования к идеологам - понимать сущность

Требования к "работникам идеологической вертикали" сформулированы "с учетом вызовов и угроз, с которыми сталкивается современное белорусское общество, а также приоритетов социально-экономического развития Республики Беларусь, определенных на шестом Всебелорусском народном собрании".





Отмечается, что ответственные за идеологическую работу "должны обладать высокими нравственными и профессиональными качествами, понимать сущность национальных интересов белорусского государства, осознанно и добровольно соблюдать законы Республики Беларусь, проявлять гражданственность и патриотизм".





Идеологи должны знать основы национальной и информационной безопасности, идеологии белорусского государства, нормативные правовые акты, регламентирующие информационную и идеологическую работу, а также основные направления государственной внутренней и внешней политики.





Они должны быть в курсе значимых событий в истории Беларуси и знать национальных героев, выдающихся деятелей, а также современное состояние и перспективы развития административно-территориальной единицы, госоргана или организации.





Необходимы им знания об основах психологии и конфликтологии, особенностях формирования и развития корпоративной культуры, современных технологиях в медиасфере, специфике взаимодействия с государственными и негосударственными СМИ, принципах и методах оценки эффективности их деятельности.





Должны уметь бойцы идеологического фронта раскрывать содержание основных положений идеологии белорусского государства, характеризовать значимые события национальной истории, разъяснять цель и приоритеты социально-экономического развития Беларуси, обосновывать внутри- и внешнеполитические инициативы руководства страны.





Кроме того, необходимо уметь разрабатывать и применять меры по идеологическому сопровождению реализации государственной политики на республиканском и региональном уровнях, принимать меры, способствующих созданию в обществе атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, эффективно использовать современные PR-технологии, навыки межличностной коммуникации, приемы ораторского мастерства, методы убеждения различных возрастных и социальных групп населения.





Требуется от идеологов и применять технологии массовых коммуникаций - выступления в печатных и электронных СМИ, работа в сетевых интернет-ресурсах и др. Должны они и оказывать содействие в разработке и реализации общественных проектов и программ, анализировать состояние корпоративной культуры и системы мотивации в государственном органе, принимать меры по их совершенствованию.



