







Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля.





"Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке", - написал Боррель в своем Twitter.





Политик отметил, что Шишов помог многим избежать репрессий со стороны режима Лукашенко.





"Хочу поблагодарить украинские власти за быстрое начало расследования его смерти, включая возможное убийство", - добавил глава европейской дипломатии.





Напомним, 2 августа стало известно о пропаже Виталия Шишова - он не вернулся с утренней пробежки. Его поиском занимались правоохранители и активисты.





Утром 3 августа Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева.





Полиция сейчас рассматривает две версии смерти Шишова, среди них - сокрытие умышленного убийства.





Как сообщало РБК-Украина, дело о смерти Шишова находится на контроле президента Владимира Зеленского.











