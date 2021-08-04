+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Боррель: ЕС благодарно Украине за быстрое начало расследование смерти Шишова

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поблагодарил украинские власти за быстрое начало расследования смерти одного из учредителей "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политик напомнил, что он помог многим оппозиционерам Беларуси избежать репрессий режима Александра Лукашенко.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Жозепа Борреля.

"Шокирован сообщениями о том, что белорусский активист Виталий Шишов был найден повешенным в киевском парке", - написал Боррель в своем Twitter.

Политик отметил, что Шишов помог многим избежать репрессий со стороны режима Лукашенко.

"Хочу поблагодарить украинские власти за быстрое начало расследования его смерти, включая возможное убийство", - добавил глава европейской дипломатии.

Напомним, 2 августа стало известно о пропаже Виталия Шишова - он не вернулся с утренней пробежки. Его поиском занимались правоохранители и активисты.

Утром 3 августа Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева.

Полиция сейчас рассматривает две версии смерти Шишова, среди них - сокрытие умышленного убийства.

Как сообщало РБК-Украина, дело о смерти Шишова находится на контроле президента Владимира Зеленского.

 
 
 
Источник: Дмитрий Кузнецов
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]