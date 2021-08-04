



По его словам, "был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу". Их планируют вернуть на родину.





"Граждане Ирака составляют почти две трети мигрантов. И, конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят. Так же, как и с другими странами", - сказал Адоменас.





Он надеется, пишет Смартпресс, что страны будут активны в переговорах о возвращении мигрантов: "Надеемся, страны будут заинтересованы, чтобы их граждане не мерзли в палатках в литовскую зиму".





С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В основном мигранты - граждане Ирака.





Охрана границы с литовской стороны усилена, возводится проволочное ограждение. Был организован лагерь для мигрантов, где периодически происходят волнения. Сегодня стало известно, что Литва намерена отправлять обратно в Беларусь следующих из страны нелегалов. Несколько групп уже были выдворены, белорусская сторона говорит об 40 вернувшихся мигрантах



