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МИД Литвы: Среди проникающих из Беларуси нелегалов есть граждане России

Вместе с мигрантами из разных стран белорусско-литовскую границу нелегально пересекают и граждане России, литовские власти контактируют по этому вопросу с российской стороной, рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас.


По его словам, "был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу". Их планируют вернуть на родину. 

"Граждане Ирака составляют почти две трети мигрантов. И, конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они происходят. Так же, как и с другими странами", - сказал Адоменас.

Он надеется, пишет Смартпресс, что страны будут активны в переговорах о возвращении мигрантов: "Надеемся, страны будут заинтересованы, чтобы их граждане не мерзли в палатках в литовскую зиму".

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4 026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В основном мигранты - граждане Ирака. 

Охрана границы с литовской стороны усилена, возводится проволочное ограждение. Был организован лагерь для мигрантов, где периодически происходят волнения. Сегодня стало известно, что Литва намерена отправлять обратно в Беларусь следующих из страны нелегалов. Несколько групп уже были выдворены, белорусская сторона говорит об 40 вернувшихся мигрантах
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