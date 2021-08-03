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Может, сглазили? Оказывается, МИД с апреля неоднократно пыталось провести консультации с ЕС по миграции

Беларусь с апреля неоднократно сигнализировала о желании провести консультации с ЕС по вопросам миграции, говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, опубликованном на сайте министерства во вторник.

Может, сглазили? Оказывается, МИД с апреля неоднократно пыталось провести консультации с ЕС по миграции
"Еврочиновники и власти соседней страны в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью. Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС Соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов и так далее. А Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности, бросаясь голословными обвинениями, почему-то решил проигнорировать тот факт, что Беларусь с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленными каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции. И это даже с учетом приостановки программ сотрудничества, ранее согласованных ЕС", - подчеркнул Глаз.

Пресс-секретарь отметил, что все обвинения в том, что Беларусь создает миграционный кризис на границе с Литвой, противоречат действительности. 

"Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл. Лишь шаблонные бездоказательные обвинения и угрозы", - заявил он.

Он подчеркнул, что "все белорусские предложения, как и другие инициативы в важных для всех сферах, остались без какого-либо ответа". 

"Обратите внимание, что и сейчас не слышно ни одного голоса в ЕС в пользу диалога, направленного на совместное решение возникшей проблемы. Все ораторы также тщательно обходят истинные причины, провоцирующие массовые потоки нелегальных мигрантов из Ирака и иных стран, где у Запада имеются корыстные интересы", - отметил пресс-секретарь. 

Он обратил внимание, что беженцы и мигранты бегут в Евросоюз "не только и не столько через Беларусь – таких маршрутов множество"

"Так, согласно ежегодному докладу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев "Глобальный доклад 2020", в 2020 году количество вынужденных переселенцев в мире превысило 90 миллионов человек, включая 21 млн. беженцев. Из них порядка 38 % зарегистрировано в Африке, 20 % - на Ближнем Востоке, 12 % - в Азии, 12 % - в Латинской Америке и только 10 % - в Европе. Мигранты бегут из разоренных войной районов в надежде найти свой новый, теплый, уютный, а главное – безопасный дом, а натыкаются на полицейское насилие, "спираль Бруно" и откровенную враждебность", - сказал Глаз. 

По его словам, рост миграционных потоков Беларусь ощущает и на себе. 

"Наши пограничники в последнее время задержали гораздо больше нелегалов, нежели раньше. Многие государства Европы, в том числе не имеющие внешних границ, также фиксируют у себя рост числа нелегалов. Но стонет и требует солидарности только Литва. Может быть, властям страны выгодно такое положение дел? И в этом контексте нам совершенно понятны справедливые вопросы, которые литовская общественность совершенно обоснованно ставит своему правительству. Зато Высокий представитель ЕС за пафосными фразами о правах человека и солидарности активно прячет очевидные факты "демократических" разгонов мирных акций протеста с чрезмерным использованием силы, а также выдворения мигрантов из Литвы, включая беременных женщин и детей, с применением оружия. Видимо, это тот самый случай, когда кто-то пытается переложить свои проблемы с больной головы на здоровую, и Евросоюз неуклюже пытается использовать ситуацию на белорусско-литовской границе для демонстрации единства и солидарности", - пояснил пресс-секретарь.

Глаз заявил, что за годы независимости Беларусь не раз делом подтверждала, что белорусские пограничные службы всегда ответственно подходят к своим международным обязательствам и к охране рубежей своей страны. 

"Беларусь всегда была и остается открытой к конструктивному сотрудничеству и диалогу для разрешения любых имеющихся трудных вопросов", - резюмировал он.

Как сообщалось, границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 40 раз выше, чем количество мигрантов за весь 2020 год.

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции - это организованная акция белорусских властей против Литвы.
interfax.by
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