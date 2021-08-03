+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Борис Джонсон: Средства для белорусов в этом году будут увеличены втрое

Борис Джонсон на встрече со Светланой Тихановской пообещал увеличить втрое фонд поддержки гражданского общества в Беларуси

Борис Джонсон: Средства для белорусов в этом году будут увеличены втрое
фото: ВВС
Светлана Тихановская,AFP

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Премьер-министр обрисовал шаги, предпринятые Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций против самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании делу помощи белорусскому народу и, в частности, сообщил, что средства, выделяемые на поддержку белорусского гражданского общества в этом году, будут увеличены втрое", - говорится в пресс-релизе Даунинг-стрит.

"Мы решительно поддерживаем народ Беларуси и, я думаю, мы были одними из первых, кто ввел санкции после угона лайнера с Романом Протасевичем", - добавил британский премьер.

Тихановская, в свою очередь, поблагодарила Джонсона за поддержку.

"Очень важно понимать, что одна из самых могущественных стран мира поддерживает Беларусь", - сказала она.

Встреча продолжалась около 25 минут. Как сообщается, Тихановская и Джонсон обсудили программу помощи гражданскому обществу: политзаключенным и их семьям, студентам, медикам, рабочим и другим.

Кроме того, обсуждались санкции против белорусских властей.

"Важно, чтобы они были эффективными и координировались со странами ЕС, США и Канадой", - говорится в сообщении Даунинг-стрит.

Помимо этого, Тихановская и Джонсон обсудили поддержку белорусской диаспоры в Великобритании, а также возможность поднять вопрос о ситуации в Беларуси в международных организациях - ОБСЕ, Совете Безопасности и Совете по правам человека ООН.

"Со временем террор против белорусов стал затрагивать жизнь и безопасность других государств. Ярчайший пример - миграционный кризис: режим использует нелегальных мигрантов в качестве мести Литве и Евросоюзу за поддержку белорусов", - сказала Тихановская.

Лидер белорусской оппозиции также рассказала премьер-министру об инциденте с легкоатлеткой Кристиной Тимановской и о гибели на Украине белорусского активиста Виталия Шишова.
bbc.com
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]