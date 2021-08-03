Светлана Тихановская,AFP





Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.





"Премьер-министр обрисовал шаги, предпринятые Великобританией для привлечения режима к ответственности, включая введение санкций против самого Лукашенко. Он подчеркнул приверженность Великобритании делу помощи белорусскому народу и, в частности, сообщил, что средства, выделяемые на поддержку белорусского гражданского общества в этом году, будут увеличены втрое", - говорится в пресс-релизе Даунинг-стрит.





"Мы решительно поддерживаем народ Беларуси и, я думаю, мы были одними из первых, кто ввел санкции после угона лайнера с Романом Протасевичем", - добавил британский премьер.





Тихановская, в свою очередь, поблагодарила Джонсона за поддержку.





"Очень важно понимать, что одна из самых могущественных стран мира поддерживает Беларусь", - сказала она.





Встреча продолжалась около 25 минут. Как сообщается, Тихановская и Джонсон обсудили программу помощи гражданскому обществу: политзаключенным и их семьям, студентам, медикам, рабочим и другим.





Кроме того, обсуждались санкции против белорусских властей.





"Важно, чтобы они были эффективными и координировались со странами ЕС, США и Канадой", - говорится в сообщении Даунинг-стрит.





Помимо этого, Тихановская и Джонсон обсудили поддержку белорусской диаспоры в Великобритании, а также возможность поднять вопрос о ситуации в Беларуси в международных организациях - ОБСЕ, Совете Безопасности и Совете по правам человека ООН.





"Со временем террор против белорусов стал затрагивать жизнь и безопасность других государств. Ярчайший пример - миграционный кризис: режим использует нелегальных мигрантов в качестве мести Литве и Евросоюзу за поддержку белорусов", - сказала Тихановская.





Лидер белорусской оппозиции также рассказала премьер-министру об инциденте с легкоатлеткой Кристиной Тимановской и о гибели на Украине белорусского активиста Виталия Шишова.



