Зачем Акаева вернули из Москвы? Подробности

Экс-президент Киргизии Аскар Акаев, находящийся в розыске по делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор", доставлен в Бишкек. После чего он незамедлительно передан межведомственной следственной группе", - сообщили спецслужбы Киргизии.





Со времен Тюльпанной революции Аскар Акаев находился в бегах в Москве

Тут стоит отметить, что Акаев, являясь одной из первых жертв «оранжевой революции», находился в розыске лишь формально. С 2005 года он безбедно проживал в Москве и даже преподавал в МГУ. Одним словом, экс-президент и не думал скрываться. И вот как гром среди ясного неба – спустя 16 лет Акаев снова в Бишкеке. Неужели Россия сдала Акаева? Эта мысль пришла сразу же после обнародованного заявления спецслужб об экстрадиции.





Дальнейшее развитие событий породило еще больше вопросов. Один из самых известных киргизских политиков Феликс Кулов (возглавлял МВД, КГБ, должность мэра Бишкека и т.д. – ред.) со ссылкой на президента Садыра Жапарова заявил, что Акаев сам решил приехать в Бишкек, дать показания в рамках дела "Кумтора" и готов сотрудничать со следствием. По его выражению, Жапаров "проявил великодушие" и "дал возможность приехать бывшему президенту".





Вскоре гнетущую тишину нарушил и сам Акаев, заявив, что прибыл на родину на неделю, чтобы помочь следствию по делу о возможной коррупции в связи с деятельностью золоторудного месторождения "Кумтор".





"Я приехал, чтобы чистосердечно, искренне рассказать, как мы строили "Кумтор", для чего мы строили "Кумтор", какие возможные ошибки были допущены", - сказал Акаев.





Акаев добавил, что встречался с президентом Киргизии Жапаровым, поблагодарил его за возможность рассказать про золотодобывающий проект "Кумтор", по делу, о котором он был вызван на допрос.





Зачем спецслужбам Киргизии понадобился валявшийся на свалке истории Акаев?

Но зачем Жапарову понадобился валявшийся на свалке истории Акаев?





Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, что вообще из себя представляет «Кумтор». Если вкратце, то золоторудное месторождение «Кумтор» - это единственный ценный актив (запасы около 700 тонн – ред.), имеющийся у Киргизии. Да и то, лишь частично. Разработку этого месторождения более 30 лет ведет канадская компания Centerra Gold.





"Кумтор" еще и крупнейший налогоплательщик страны. До 2017 года Киргизия получила от "Кумтора" прибыль в 3 млрд долларов. При этом страна владеет лишь 26% процентами акций компании и в разные годы пыталась отсудить у нее более выгодные условия сотрудничества. "Кумтор" кормил и десятки высокопоставленных коррумпированных киргизских чиновников, которые просто запускали руку в этот рудник. По данным Госкомитета нацбезопасности, только в 2017 году под видом займов из "Кумтора" было выведено 500 млн долларов. А это означает, что новым фигурантом дела может стать и находящийся в колонии экс-президент Алмазбек Атамбаев.









"Кумтор" - тайна украденного будущего Кыргызстана





Действующий президент Киргизии Садыр Жапаров является одним из ярых сторонников идеи национализации рудника. Предыдущие власти уже пытались безуспешно запустить процесс огосударствления. Был даже назначен внешний управляющий. Но эти действия привели к конфликту интересов не только с Centerra Gold Inc., но и с властями Канады.





Теперь Жапаров вернул в страну экс-президента Акаева, который фактически создавал «Кумтор» и заключал сделку с канадцами. Не исключено, что Акаев может раскрыть громкие подробности коррупционных сделок, которые позволят-таки выдавить из месторождения канадцев. Взамен Акаеву могут выдать индульгенцию и публично объявить о прощении старых грехов.



