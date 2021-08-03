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Почему Евросоюз не пойдет на переговоры с Лукашенко

Создавая миграционный кризис, Лукашенко меньше всего думал о последствиях своего решения. А последствия могут быть непредсказуемые, заявил "Белорусскому партизану" аналитик Вадим Можейко.

Почему Евросоюз не пойдет на переговоры с Лукашенко
С начала 2021 года в Литве уже задержаны более 4 тысяч нелегальных мигрантов, которые попали в страну через Беларусь. Сегодня в Вильнюсе приняли решение возвращать нелегалов обратно в Беларусь.

О причинах и возможных последствиях миграционного кризиса «Белорусский партизан» побеседовал с аналитиком BISS Вадимом Можейко.

- Миграционный кризис в самом разгаре, обе стороны предпринимают встречные шаги. В Литве уже заговорили о строительстве железного забора на границе, привлекают к охране литовско-белорусской границы агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex и ставят проблему перед Брюсселем. 

Официальный Минск тоже не пошел на попятную, наоборот, объявлено, что открываются дополнительные авиарейсы из трех городов Ирака. За время миграционного кризиса никто никого ни к чему не смог принудить.

- К каким последствиям может привести возвращение нелегальных мигрантов обратно в Беларусь?

- Такое решение будет приводить к новым конфликтам на границе. Посмотрим, смогут ли белорусские службы полностью фильтровать возвращаемых мигрантов или они начнутся разбредаться по приграничным городам и весям. 

Или же станут скапливаться на границе. Создавая миграционный кризис, Лукашенко меньше всего думал о последствиях своего решения. А последствия могут быть самые разные и непредсказуемые.

- Какую роль отыгрывает официальный Минск в миграционном кризисе? 

- Мне кажется, белорусские власти особо и не отрицают свою причастность к организации миграционного кризиса. Мол, раньше вы были хорошими – мы охраняли границу, сейчас вместо денег нам предлагают санкции – вот и не будем охранять границу. 

Думаю, решение не мешать миграционному кризису в данной ситуации равнозначно потворствованию ему. И уж тем более официальный Минск ничего не делает, чтобы предотвратить миграционный кризис: самолеты из Ирака как летали в Беларусь, так и летают, количество рейсов только увеличивается. 

Тем более, что официальный Минск получает хорошие дивиденды. Последняя сумма, которую я слышал, - 7 миллионов долларов. Эта так называемая «страховка невозврата» - сумма, заложенная в страховках, которые иракские фирмы выплачивают в случае невозврата мигрантов. 

Сегодня литовские пограничники опубликовали видео, на котором видно, как белорусские пограничники сопровождают нелегалов до литовской границы. Ничего удивительного: в течение года мы наблюдаем, как официальные службы превращаются в странные военизированные формирования. Белорусские пограничники становятся пособниками нелегальной миграции. 

- Соответствует ли решение Литвы - возвращать нелегалов в Беларусь международному праву?

- Во всей истории часто забывают, что речь идет не о геополитическом оружии Лукашенко, а о живых людях из Ирака. Они ищут лучшей жизни в Европе, и не их вина, что они оказались заложниками белорусско-литовского конфликта.

В Литве для нелегальных мигрантов созданы негативные условия содержания, или минималистские условия, которые уже приводили к бунтам среди мигрантов. Литва надеется быстро решить проблему, чтобы не строить лагеря для беженцев, не рассматривать заявления беженцев о предоставлении убежища. 

Но если Литва обвиняет Лукашенко в нарушениях прав человека, то придется и лагеря строить, и рассматривать заявления беженцев. С приближением зимы проблема будет только усугубляться.

Официальный Минск заинтересован в том, чтобы Литва поглубже увязла в миграционном кризисе.

- Просматриваются ли дипломатические пути решения проблемы?

- Кроме явного выхода, который лежит на поверхности, - белорусские пограничники должны приступить к охране границы, Литва и Евросоюз могут оказать давление на правительство Ирака, чтобы оно взяло под контроль поток нелегальных мигрантов. 

Литва уже предпринимала такую попытку. Чем больше масштаб проблемы, тем больше втягивается в ее решение Брюссель. Потому что даже если прекратится поток нелегалов из Ирака, белорусские власти организуют поток нелегалов из других стран, ведь желающих попасть в Евросоюз предостаточно не только в странах Ближнего Востока, но и в Африке. 

Думаю, частично решение проблемы лежит в дипломатической области, но с большего миграционный кризис можно решить силовым способом: выстраиванием полноценной границы с Беларусью.

- Может ли Евросоюз пойти на переговоры с Лукашенко по решению миграционного кризиса?

- Лукашенко пытается привлечь внимание к себе и заставить разговаривать с собой, – собственно, в том и состоит весь миграционный кризис. Но если начать говорить с Лукашенко о нелегалах, он захочет своего участия и в других делах. 

А кроме того, чтобы пойти на переговоры с Лукашенко, надо признать его президентом Беларуси. Мне кажется, официальный Минск переоценил свое значение в миграционном кризисе.

Позиция Евросоюза принципиальна: он воспринимает миграционный кризис всерьез и намерен решить его без посредничества Лукашенко.
"Белорусский партизан"
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