Трюдо проиграл Байдену кусок копченого мяса
Джастин Трюдо и Джо Байден поспорили на итог финала хоккейного Кубка Стэнли. За выигрыш Байден получил от Трюдо копченое мясо.
Премьер-министр Канады Трюдо подарил президенту США Джо Байдену копченое мясо, потому что тот выиграл пари. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома во вторник, 3 августа.
В июне Байден и Трюдо поспорили, чья хоккейная команда победит в финале Кубка Стэнли, о чем договорились на странице канадского премьера в Twitter.
В финале кубка американский клуб Тампа разбил канадский Монреаль.
Вчера главы США и Канады поговорили по телефону, Байден поблагодарил Трюдо за копченое мясо по-монреальски, направленное в качестве поздравления.
Источник: korrespondent.net
16:57 03/08/2021
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