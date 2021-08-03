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Трюдо проиграл Байдену кусок копченого мяса

Джастин Трюдо и Джо Байден поспорили на итог финала хоккейного Кубка Стэнли. За выигрыш Байден получил от Трюдо копченое мясо.



Премьер-министр Канады Трюдо подарил президенту США Джо Байдену копченое мясо, потому что тот выиграл пари. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома во вторник, 3 августа.

В июне Байден и Трюдо поспорили, чья хоккейная команда победит в финале Кубка Стэнли, о чем договорились на странице канадского премьера в Twitter.

В финале кубка американский клуб Тампа разбил канадский Монреаль.

Вчера главы США и Канады поговорили по телефону, Байден поблагодарил Трюдо за копченое мясо по-монреальски, направленное в качестве поздравления.
Источник: korrespondent.net
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