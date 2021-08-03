+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Марии Колесниковой в СИЗО предлагали дать интервью государственному телеканалу

Марии Колесниковой в СИЗО предлагали дать интервью гостелеканалу — наподобие того, которое на ОНТ записали с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.

Марии Колесниковой в СИЗО предлагали дать интервью государственному телеканалу
Об этом она рассказала в интервью интернет-редакции телеканала «Дождь».

По ее словам, за время нахождения в СИЗО ей несколько раз «в разных формах» предлагали сотрудничать со следствием и написать прошение о помиловании. Она отказалась от этого, потому что считает себя невиновной.

«Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня "услышали" и предложили сниматься в кино а-ля Роман [Протасевич]», — рассказала она.

Колесникова рассказала, что согласилась на интервью журналисту телеканала ОНТ Марату Маркову при условии, что раскроет «шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме».

Напомним, Марию Колесникову обвиняют по трем статьям: о призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) и создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК). Суд по ее делу пройдет в закрытом режиме, первое заседание назначено на 4 августа.
Источник: mediazona.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]