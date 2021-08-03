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Карбалевич: 9 августа разговора с Лукашенко не получится

Власти будут и дальше жестко преследовать любые структуры, которые заподозрят хотя бы в сочувствии своим оппонентам, заявил "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич: 9 августа разговора с Лукашенко не получится
– На 9 августа, годовщину президентских выборов, запланирован «Большой разговор» с Александром Лукашенко. Для чего властям это мероприятие?

– Лукашенко хочет предложить свою версию событий в Беларуси и отношений страны с окружающим миром. Также, возможно, он попытается в чем-то оправдаться, утвердить с помощью риторики свою легитимность. 

– Получится ли разговор? С одной стороны телеграм-канал «Пул первого» призывает подавать заявки на участие в мероприятии, с другой – бывший кандидат в президенты Сергей Черечень сказал «Народной Волe»: «Можно задать вопрос и сразу оказаться в СИЗО».

– Поскольку власти хотят навязать свою версию событий, поэтому будут отсекать любые возможные сценарии, которые могли бы «испортить» пропагандистское мероприятие. Думаю, власти будут тщательно отслеживать и проряжать ряды тех, кого пригласят.

Даже в былые времена, когда в стране все было спокойно, и то редко давали возможность задавать острые вопросы (независимым журналистам в том числе). А сейчас такие возможности тем более будут ограничены.

– Чего ожидаете от 9 августа? Могут ли случиться протесты?

– Думаю, в ближайшее время ожидать протестов не стоит. Общество парализовано жестокими репрессиями. 

Была ли недавняя зачистка медиаполя и структур гражданского общества обусловлена приближением годовщины президентских выборов? Думаю, причин было много: и месть протестующему обществу, и месть Западу за санкции, и попытка нейтрализовать возможность новых акций протеста. 

– Кто следующий под угрозой?

– Все независимые структуры, которые даже не выступают в качестве оппонентов власти, а просто независимы от власти. Сам факт независимого автономного существования от государства означает наличие горизонтальных связей, которые не контролируются властями. В Беларуси режим видит в этом опасность. 

Поэтому можно ожидать новых репрессий в отношении самых разных структур и людей. Репрессии будут продолжаться.

– На прошлой неделе Лукашенко высказался о частных компаниях, чьи владельцы так или иначе поддержали протест. Эти бизнесмены теперь за решеткой по обвинениям в неуплате налогов. Выпустят ли их на свободу взамен за выплату внушительной суммы в виде «компенсации ущерба государства»?

– Сложно говорить. Но такая практика распространяется на бизнесменов, которых обвиняют исключительно в уголовных правонарушениях, нарушении экономического законодательства. Их задерживают и требуют выкуп. 

В данном случае речь идет о политических делах: бизнесмены и их компании участвовали или поддерживали протесты. Думаю, действия властей будут гораздо более жесткими: уголовное преследование не будет остановлено. 

И в дальнейшем власти будут жестко преследовать любые коммерческие структуры, которых заподозрят хотя бы в сочувствии оппонентам власти. 
"Белорусский партизан"
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