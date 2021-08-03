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Зеленский: Крым "никогда не будет русской территорией"

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что возвращение аннексированного Россией Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей под контроль Украины - "вопрос времени".


В интервью украинскому русскоязычному телеканалу "Дом" Зеленский подчеркнул: Крым "никогда не будет русской территорией".

Видеофрагмент, в котором речь идёт о Крыме, опубликован в телеграм-канале Зеленского. 

"Люди, которые оккупировали, никогда не будут любить Крым, как мы" - сказал украинский президент. Он назвал Крым "своей землёй", вспомнив истории о поездках на полуостров во времена своей молодости. 

"Это не их земля, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда" - заявил Зеленский. По его словам, переписать историю у российских властей не получится и, в частности, крымские татары с аннексией никогда не согласятся. По мнению украинского президента, жители Крыма рано или поздно "вернутся к себе домой".

Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года - после свержения на Украине власти президента Виктора Януковича Россия ввела на полуостров войска и в условиях военного контроля провела там референдум о присоединении полуострова к России. Украина и большинство стран мира не признали аннексию. 

Лозунг о "возвращении домой" активно использовался российскими властями и пропагандой до и после аннексии - утверждалось, что Крым исконно русская земля, а его передача Украинской ССР в 1954 году называлась незаконной.

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что вопрос о Крыме нельзя считать закрытым. В августе в Киеве пройдёт первое заседание так называемой "Крымской платформы", в котором примут участие представители стран, не признающих аннексию. Страны Запада ранее ввели санкции против работающих в Крыму компаний и лиц, причастных к аннексии.

Российские власти заявляют, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается, и называют его неотъемлемой частью России.
Источник: svoboda.org
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