Журналистке Инессе Студзинской ограничили выезд за пределы Беларуси





Напомним, журналисты "Свабоды" Инесса Студзинская, Олег Груздилович, Алесь Дащинский были задержаны 16 июля. У них дома прошли обыски, редакционный офис в Минске был взломан и разгромлен.





Журналисты провели в ИВС на Окрестина 10 суток. Студзинская голодала за решеткой 9 дней. Никому из задержанных не предъявили обвинений, они остаются подозреваемыми по статье 342 Уголовного кодекса.