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Журналистке Инессе Студзинской ограничили выезд за пределы Беларуси

Журналистке Инессе Студзинской ограничили выезд за пределы Беларуси, сообщает "Весна"


Напомним, журналисты "Свабоды" Инесса Студзинская, Олег Груздилович, Алесь Дащинский были задержаны 16 июля. У них дома прошли обыски, редакционный офис в Минске был взломан и разгромлен.

Журналисты провели в ИВС на Окрестина 10 суток. Студзинская голодала за решеткой 9 дней. Никому из задержанных не предъявили обвинений, они остаются подозреваемыми по статье 342 Уголовного кодекса.
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