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Адвокат - о новой работе Виктора Бабарико: Чудесное чувство юмора при нём!

Наталья Мацкевич встретилась со своим подзащитным в колонии.

Виктор Бабарико во время суда


— Встреча с Виктором Бабарико в ИК-1. Пришлось серьёзно подождать, но зато поговорили. Чудесное чувство юмора при нём! Говорит, что идея создать ЗК-банк не прошла, пришлось сменить профессию. Подкидывает дровишки в пекарне, истопник. И: «мои трудовые подвиги снимают на видео», — передала адвокат слова своего подзащитного.

Напомним, в понедельник 2 августа Наталья Мацкевич, как и в предыдущие посещения, приехала на встречу с Виктором Бабарико в 9 часов утра, чтобы оказать юридическую помощь. 

Но начальник ИК-1 сообщил, что свидание до 17 часов предоставлено быть не может, так как осужденный находится на работе, с которой нельзя уходить. Со слов начальника, свидание могло состояться только в нерабочее время до отбоя.

Защитница подала письменное заявление с указанием на то, что в силу статьи 62 Конституции каждый имеет право в любой момент пользоваться юридической помощью адвоката, и дождалась встречи в разрешенное время.
Источник: gazetaby.com
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