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Frontex: мигрантов сопровождают до самой границы Литвы

Литовские власти утверждают, что сняли на видео машину белорусских пограничников рядом с мигрантами, идущими к границе Беларуси и Литвы.

Сотрудники агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, помогающие литовским пограничникам охранять границу Литвы с Беларусью, в воскресенье в Шальчининкском районе при патрулировании границы на вертолете зафиксировали группу нелегалов, которых якобы сопровождал ведомственный автомобиль. 



В пресс-релизе МВД Литвы сообщается, что транспортные средства такого типа используют белорусские пограничники.

В этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли больше 4000 мигрантов. В понедельник, 2 августа, глава МВД Литвы, руководитель операций государственной чрезвычайной ситуации Агне Билотайте приняла решение, что службы, отвечающие за охрану госграницы, должны принять все необходимые меры, прописанные в законе для охраны границы и сделать все, чтобы ее в неположенных местах не могли пересечь нелегалы. 

Нелегалам должны указать места, где они на законных основаниях могут подать прошение об убежище. 

Пресс-секретарь СОГГ Рокас Пукинскас подтвердил Delfi, что минувшей ночью в Беларусь вернули несколько групп мигрантов. Пограничникам помогали сотрудники военной полиции и кинологи с собаками.
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