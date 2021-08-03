+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Начинают судить лидера ОГП Козлова. В чем суть обвинения, он не понимает

Николая Козлова обвиняют в разглашении данных дознания. Ему грозит штраф или до трех месяцев ареста.



Дело рассмотрят в суде Ленинского района Минска. Уголовное дело в отношении лидера ОГП завели в марте этого года. 

Ранее Козлов несколько раз отказывался давать подписку о неразглашении после допросов в СК по уголовному делу против Координационного совета. За это его уже привлекали к административной ответственности.

— Я точно не готовлюсь к оправдательному приговору. Понятно, что судьи сейчас находятся в парадигме, когда «не до законов», — рассказывает «Нашей Ниве» политик перед началом заседания. — Но я рассчитываю хотя бы узнать в суде, какие данные я рассказал. При ознакомлении с уголовным делом я так и не выяснил никакой конкретики.
NN.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]