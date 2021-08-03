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Ким Чен Ын первый предложил Сеулу восстановить связи

Восстановление каналов связи между двумя корейскими государствами произошло по инициативе Севера, сообщает южнокорейское новостное агентство Рёнхап, ссылаясь на свои источники в парламенте Республики Корея.

 

Согласно информации, именно лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Южной Корее восстановить каналы связи, разорванные по инициативе Северной Кореи прошлым летом.

По мнению представителей прессы, пишет haqqin.az, восстановление связей между двумя Кореями поспособствует возобновлению мирного диалога на полуострове, прерванного в период президентства Дональда Трампа в Америке.

Разведка сообщила южнокорейским депутатам, что с апреля главы Южной и Северной Корей дважды обменялись официальными посланиями, где выразили волю "восстанавливать доверие и межкорейские отношения", передает РИА Новости.

В то же время сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон недавно заявила, что Южная Корея "преувеличила значение" восстановления каналов связи с КНДР, публично обсуждая возможности межкорейского саммита, и поспешные суждения принесут ей только "разочарование".
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