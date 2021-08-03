+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В преддверии годовщины выборов милиция вновь активизировалась

Накануне годовщины избирательных событий, милиция в Гомеле обзванивает и разыскивает граждан, прошедших через административное преследование в 2020 году, связанное с мирными протестами.

Как сообщают правозащитники, сначала милиционеры звонят людям, чтобы узнать адрес их пребывания, затем приходят и проводят беседу либо требуют подписать бумагу с обязательством неучастия в предполагаемых протестах. Иногда, действия фиксируются на видео для отчета перед милицейским начальством. Гомельскому новостному ресурсу известно о нескольких подобных случаях.

Также действует милиция в Жлобине и Светлогорске. Один из жителей Светлогорска сообщает: "По Светлогорску ходят милиционеры, ко всем. И проводят профилактические беседы. И предлагают подписать бумагу об ответственности. Сегодня приходили как минимум к четверым".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]