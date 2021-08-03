В преддверии годовщины выборов милиция вновь активизировалась

Как сообщают правозащитники, сначала милиционеры звонят людям, чтобы узнать адрес их пребывания, затем приходят и проводят беседу либо требуют подписать бумагу с обязательством неучастия в предполагаемых протестах. Иногда, действия фиксируются на видео для отчета перед милицейским начальством. Гомельскому новостному ресурсу известно о нескольких подобных случаях.





Также действует милиция в Жлобине и Светлогорске. Один из жителей Светлогорска сообщает: "По Светлогорску ходят милиционеры, ко всем. И проводят профилактические беседы. И предлагают подписать бумагу об ответственности. Сегодня приходили как минимум к четверым".