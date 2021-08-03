— Анекдот “Никто картошку без меня перебрать не может” уже очень далёк от истины. Последние пять лет в развитие экономики Лукашенко вмешивался всё меньше, — рассказывает в эфире Еврорадио Сергей Чалый. — Такие решения всё больше отдавались на откуп профессионалам в экономике и политике. По сути, назначение Павла Каллаура и Василия Матюшевского на два ключевых поста [председателя правления Нацбанка и первого заместителя премьер-министра Республики Беларусь. — Еврорадио ] и было главным фактором того, что кризис не затянулся и не был столь глубоким. Лукашенко не занимался ручным руководством, он позволял профессионалам вырабатывать решения так, как это было нужно. Но иногда говорил, мол, “тут вы слишком далеко зашли, это слишком радикально, давайте потом”.





А сейчас, после выборов 2020-го, много ли осталось профессионалов в вертикали власти?





— Очевидно, что после выборов прошлого года динамика поменялась, — убеждён аналитик. — На большом совещании Лукашенко говорил о “сидящих под плинтусом” и, очевидно, своих же. Он перечислил три категории чиновников: предавшие, затаившиеся под плинтусом и чего-то ожидающие — те, которые отказались работать инициативно. Они не занимаются вредительством и саботажем, а просто сидят на совещаниях и кивают, мол, что вы нам, Александр Григорьевич, ещё интересного расскажете?





И как мне кажется, Лукашенко это почувствовал. Назначение генерала КГБ Калача на должность инспектора по Минской области формально похоже на понижение в должности. Но кажется, что на самом деле Лукашенко выстраивает параллельную вертикаль власти, опирающуюся на “помощников президента”. Это аналог того, как большевики ставили надзирателей, “кожаных начальников” над специалистами, доставшимися от прошлого режима.





Сейчас мы понимаем, что движение идёт в противоположном направлении. Вместо расширения пространства свободы и инициативы идёт его сжатие. Нужно понимать, что инициатива свободных людей всегда эффективнее, чем любой контроль.





А есть ли шанс у Парка высоких технологий в условиях тотального контроля остаться хотя бы на прежнем уровне?





— Только в том случае, если власти решат, что им удалось запугать топ-менеджеров, владельцев компаний, входящих в ПВТ, если удастся обеспечить их лояльность путём объяснений, — считает аналитик. — Мол, смотрите, есть “злодей” Никита Микадо [основатель PandaDoc, проекта по автоматизации документооборота компаний. — Еврорадио], который создавал фонд для помощи по переобучению силовиков, которые не захотели участвовать в репрессиях. И если вы, в отличие от него, ничего такого не делаете, если вы готовы целовать перстень или сапог, то тогда вы “наши”. И этим людям будет позволено существовать примерно в таком же режиме, как и раньше.





Но нужно иметь в виду, что перспективы компаний, даже если их решат оставить в покое, не будут такими же хорошими, как они были раньше. В силу макроэкономических факторов, в силу того, что инвестиционная непривлекательность и нежелание иметь дело с контрагентами из Беларуси так или иначе будет сказываться на перспективах бизнеса, на возможности его расширения, на приобретении клиентской базы.