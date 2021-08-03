Литовские власти намерены возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов

«В целях защиты государственной границы и предотвращения въезда на территорию Литвы лица, незаконно пересекающие границу вне пунктов пропуска, будут направлены к ближайшему действующему международному пункту пропуска на границе или дипломатическому представительству», — говорится в сообщении, пишет Zerkalo.io.





«Наши должностные лица смогут применять для этого все законные и адекватные меры», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.





Она утвердительно ответила на вопрос, вправе ли сотрудники пограничной охраны не пропускать таких лиц через границу и выдворять нелегалов с территории Литвы.





В минувшие выходные количество мигрантов, попавших в Литу с территории Беларуси, побило все рекорды. В субботу были задержаны 144 мигранта, нелегально попавших в Литву с территории Беларуси. В воскресенье — 289 мигрантов.



