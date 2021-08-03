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Литовские власти намерены возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов

Служба государственной охраны границы Литвы будет возвращать мигрантов в ближайший пункт пропуска на границе, сообщает агентство BNS.

Литовские власти намерены возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов
Фото: Reuters
«В целях защиты государственной границы и предотвращения въезда на территорию Литвы лица, незаконно пересекающие границу вне пунктов пропуска, будут направлены к ближайшему действующему международному пункту пропуска на границе или дипломатическому представительству», — говорится в сообщении, пишет Zerkalo.io.

«Наши должностные лица смогут применять для этого все законные и адекватные меры», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Она утвердительно ответила на вопрос, вправе ли сотрудники пограничной охраны не пропускать таких лиц через границу и выдворять нелегалов с территории Литвы.

В минувшие выходные количество мигрантов, попавших в Литу с территории Беларуси, побило все рекорды. В субботу были задержаны 144 мигранта, нелегально попавших в Литву с территории Беларуси. В воскресенье — 289 мигрантов.
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