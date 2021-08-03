



Беларусь может стать одной из первых стран, которая разработала и приняла отдельный национальный закон о геноциде, пишет Sputnik, данное мнение высказал эксперт в области уголовного права.





В начале 2021 года генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида населения страны в годы войны и в послевоенный период. В национальном законодательстве есть уголовная статье за геноцид. Отдельного национального закона по этому вопросу нет, а мировой практике есть международные конвенции о геноциде отдельных народов.





"Если такой закон появится, то это может стать прецедентом в мировой практике - когда страна принимает отдельный закон о геноциде народа", - считает собеседник Sputnik.





В данной связи он отметил, что разработка данного проекта закона будет вестись параллельно с расследованием уголовного дела.





Ранее генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявлял, что разработкой проект закона будет заниматься главное надзорное ведомство.





Как отметил эксперт, такой закон необходим для того, что на национальном уроне была констатация такого явления, как геноцид белорусского народа в годы ВОВ.





"Беларуси предстоит обращаться в международный трибунал и такой закон нужен, чтобы аргументированно в с юридической точки зрения отстаивать свою позицию", - подчеркнул эксперт.





По его словам, национальный закон о геноциде подводит более уверенно требоваться от трибунала признания факта геноцида.





Отвечая на вопрос о том, что конкретно может быть прописано в законе, эксперт отметил: "безусловно, там будут сформулированы все понятия, касающиеся геноцида. квалификация этого преступления и мера ответственности".





"Кроме этого, там будут и нормы о том, чтобы этот закон можно было применять и в отношении современных реалий", - подчеркнул он.





Он также полагает, что в проекте закона будет прописан и законодательный инструментарий того, как обращаться в другие страны о правовой помощи в вопросах выдачи военных преступников.





Расследование дело о геноциде





Как рассказали источники, знакомые с ходом предварительного расследования дела о геноциде, уже установлено более 4 тысяч фактов.





"Важно, что их свидетельства снимают на видео. Ведь к такой колоссальной и полномасштабной работе по расследованию преступлений нацистов вернулись впервые после окончания войны. Еще важный момент, что в послевоенные годы не все снималось на кинопленку", - сказал собеседник агентства.





Он также отметил еще один "существенный факт", с которым белорусские прокуроры будут отстаивать свою позицию в международном трибунале.

"Ими уже найдено более 100 ранее неизвестных мест захоронения людей, которые были убиты нацистами и их пособниками в годы войны и после войны", - сказал собеседник агентства.





Кроме этого, следственная группа установила уже более 400 живых эссэсовцев и других лиц, которые были причастны к картельным операция на территории Беларуси.





"Эта цифра не тайна. Она уже озвучивалась, данные лица проживают на территории 15 или 17 государств. Конечно, Минск пошлет запросы по поводу них, но ни у кого нет сомнений в том, что от значительного перечня стран ответа не дождется", - сказал эксперт.





По данным Генпрокуратуры Беларуси, в годы Великой Отечественной войны на территории РБ функционировало боле 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 млн человек.





Всего, по современным данным, за годы немецкой оккупации потери мирного населения Беларуси составили около 3 млн человек, то есть около трети населения.