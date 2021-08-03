За июль по «протестным» уголовным делам осуждено не менее 107 человек

Июль текущего года вошёл в историю нашей страны как период, когда власти в ответ на санкции международных организаций устроили погром гражданского общества. В этот раз мишенью стали правозащитные организации, неправительственные организации и независимые СМИ, которые занимались продвижением демократических ценностей и прав человека в Беларуси. Наряду с ликвидацией НПО белорусские власти использовали ряд институтов уголовного процесса в качестве предлога для преследования общественных деятелей в виде обысков и изъятия техники, произвольных задержаний по подозрению в совершении самого разного рода преступлений, пишет лишенный аккредитации spring96.org. В связи с этим объективный мониторинг уголовного преследования оппонентов действующей власти становится всё более востребованным в условиях глубокого политического кризиса в Беларуси.





26 июля Генпрокурор Андрей Швед озвучил количество осуждённых по уголовным делам, связанных с протестами – 955 человек. Он заявил о том, что по всем уголовным делам вынесены обвинительные приговоры. Стоит отметить, что ещё в апреле Генпрокуратура к «протестным» уголовным делам относила обвинения в грубом нарушении общественного порядка, насилии над работниками милиции, оскорблении представителей власти и надругательство над госсимволикой. Правозащитный центр «Весна» с высокой обеспокоенностью отмечает, что за два месяца риторика Генпрокуратуры, которая ответственна за защиту прав и свобод граждан, изменилась в сторону резко негативной оценки действий граждан, продолжающих выражать в разных формах протест, поскольку политически мотивированные уголовные дела стали классифицироваться ведомством как преступления экстремистской и террористической направленности. Общее число таких дел составляет 4,2 тысячи.





30 июля Следственный комитет заявил о возбуждении 4691 уголовных дел с августа 2020 года по событиям, связанным с акциями протеста. В ведомстве отметили, что большая часть уголовных дел возбуждены за осквернение сооружений и порчу имущества, а так же за оскорбление представителя власти.





Количество политзаключённых непрерывно растёт и по состоянию на 1 августа составляет 604 человека. Правозащитному центру «Весна» известно о не менее 107 осуждённых по «протестным» уголовным делам в июле. Из них 18,69% составляют женщины, 81,31% – мужчины.





42% граждан осуждены по диффамационным статьям, на исключении которых правозащитное сообщество Беларуси настаивает уже длительное время.





Правозащитникам «Весны» известно о не менее 5 граждан, объявленных в розыск в связи с политически мотивированным преследованием в июле.





География приговоров по «протестным» уголовным делам в июле выглядит следующим образом:





Минск – 53 человека;

Брестская область – 20 человек;

Минская область – 6 человек;

Гомельская область – 9 человек;

Гродненская область – 4 человека;

Могилёвская область – 8 человек;

Витебская область – 7 человек.





Виды и размеры наказания по политически мотивированным уголовным делам





Суммарно за июль суды вынесли по «протестным» уголовным делам, известным ПЦ «Весна»,





271 год, 3 месяца и 2 дня лишения свободы для 60 человека;

41 год и 2 месяца ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа для 18 человек;

52 года и 11 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа для 24 человек;

7 лет и 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии для 3 несовершеннолетних;

6 месяцев ареста для 2 человек;

5030 базовых величин штрафа как дополнительное наказание для 2 человек.





Также Виктору Бабарико нельзя занимать руководящую должность в течение 5 лет и нужно покрыть нанесенный якобы его действиями ущерб в размере 46 млн рублей.





Наказание, связанное с лишением свободы, по «протестным» уголовным делам суды применяли в 56% случаев, а лишение свободы с направлением в воспитательную колонии составило 2,9%. Ограничение свободы с направлением в ИУОТ применялось в 16,8% случаев осуждения. Ограничению свободы без направления в ИУОТ суды подвергли граждан в 22,4% случаев. Арест назначался в 1,9% случаев. Таким образом, наказание, связанное с лишением, ограничением свободы, по «протестным» уголовным делам в июле применялось в 100% случаев.





Политически мотивированное уголовное преследование несовершеннолетних





За июль в Беларуси было вынесено три политически мотивированных приговора несовершеннолетним, а уголовное дело ещё одного подростка продолжают рассматривать в суде Ленинского района Бреста.





Политзаключённых Ивана Патейчука и Максима Имховика осудили к трем годам воспитательной колонии каждого по уголовному делу о массовых беспорядках в Бресте и взяли под стражу в зале суда.





Политзаключённого Никиту Золоторёва, который в феврале уже был осужден на пять лет воспитательной колонии, осудили ещё на один год и шесть месяцев. Ранее Золоторёв неоднократно заявлял о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников СИЗО-3.





Политзаключённого Максима Шатохина — фигуранта дела о массовых беспорядках в Бресте — взяли под стражу в начале судебного разбирательства.





Гласность по «протестным» уголовным делам





Мониторинг уголовных дел по политическим мотивам выявляет на систематической основе факты ограничения принципа публичности судебных разбирательств по всей стране.





В течение месяца из разных источников становилось известно о том, что представителей дипломатических учреждений будут пускать на заседания по уголовным делам лишь при наличии аккредитации Министерства иностранных дел. В частности, представители дипкорпуса не были допущены в качестве слушателей по «делу студентов».





Стоит отметить, что гласность по «делу студентов» ограничивалась на протяжении всего периода рассмотрения данного дела, часть обвиняемых и вовсе давала показания в суде в отсутствие слушателей. ПЦ «Весна» обращал внимание на то, что начало рассмотрения данного дела сопровождалось произвольными задержаниями.





В зал заседания по уголовному делу Сергея Ильющенко и Александра Матвеева в суде Первомайского района Витебска не допускались слушатели, поскольку сотрудница охраны сообщила о том, что заседание будет проходить в закрытом режиме. Во время судебного заседания в Новополоцке по обвинению Андрея Разуваева в оскорблении представителя власти и хранении патрона гособвинитель запретил присутствующим вести аудиозапись. Сотрудники конвоя запрещали пользоваться мобильными устройствами в ходе рассмотрения уголовного дела о беспорядках в Пинске над второй частью обвиняемых.





На судебное рассмотрение уголовного дела Николая Дедка не были допущены слушатели, а также представители независимой прессы. При рассмотрении уголовного дела Данилы Гончарова, часть письменных материалов дела были изучены судьей в закрытом режиме, так как в них имелась информация, признанная экстремистскими материалами.





В закрытом судебном заседании в суде Витебской области слушается дело Евгения Хорошкевича, обвиняемого в разжигании вражды, групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и оскорблении должностного лица.





В закрытом от общественности заседании слушалось уголовное дело Алексея Коршуна, обвиняемого в разжигании вражды. Мужчина осуждён к двум с половиной годам лишения свободы за три комментария, оставленных под публикацией о враче, рассказавшем о коронавирусе.





В закрытом заседании в суде Буда-Кошелёвского района осудили жителя Чечерска Юрия Ковалёва на один год лишения свободы. Ковалёва обвинили в том, что во время прохождения медкомиссии для допуска к управлению транспортным средством в дискуссии с врачом нелицеприятно выразился в адрес Александра Лукашенко.





Существенным образом власти ограничили гласность судебного разбирательства по этапному для истории белорусской правозащиты и юриспруденции уголовному делу в отношении политзаключённого Виктора Бабрико. В качестве причины для недопуска в зал заседания назывались меры по предотвращению коронавирусной инфекции. Однако «гибкость» в отношении государственных СМИ, отказ в аккредитации представителям ряда независимых медиа продемонстрировали избирательный подход к допуску публики в зал судебного заседания.





В закрытом заседании проходит дело в отношении Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Артёма Сакова, Дмитрия Попова и Владимира Цыгановича. Обращение к председателю Гомельского областного суда не внесло ясности в вопрос о том, какими соображениями руководствовалась судебная система при закрытии процесса от общественности.





Фактически в закрытом режиме на территории ИК-15 проходит судебное разбирательство суда Октябрьского района Могилева над политзаключённым Виктором Борушко по ст. 411 УК, которая расценивается Правозащитным центром «Весна» как форма произвольного лишения свободы. В ходе рассмотрения дела в отношении Виктора Борушко в январе в суде Ленинского района Минска о насилии над сотрудником милиции политический заключённый заявлял о пытках, после которых он 12 дней с момента задержания провел в реанимации больницы скорой помощи.





«Пыточное» правосудие





Заявления фигурантов «протестных» уголовных дел о пытках, жестоком и бесчеловечном обращении, давлении на этапе предварительного расследования суды оставляют без реакции и оценки, фактически кладя в основу обвинительного приговора показания, полученные с нарушением установленного порядка.





В июле в суде Московского района Минска были вынесены приговоры Виталию Шишлову, Денису Болтутю, братьям Тимуру и Тамазу Пипия. Во время дачи показаний Шишлов и Тимур Пипия заявляли о том, что сотрудники милиции принуждали их к даче признательных показаний, применяя против них силу.





О давлении на этапе задержания заявил фигурант дела о массовых беспорядках Дмитрий Ластовский:





«После задержания я писал чистосердечное признание под психологическим давлением и угрозами жизни и здоровью. Другие сотрудники взяли меня за руки, вывели к мусорным контейнерам и сказали: «Если ничего не скажешь по фактам, мы тебя можем пристрелить, нам за это ничего не будет».





Фигуранта этого же дела Евгения Пропольского пытали электрошокером, Ростислава Стефановича избивали при задержании, Павел Недбайло и Александр Резник были избиты во время задержания. Ещё один фигурант этого дела, Давид Слащев, скрывшийся от преследования, также заявлял о пытках. В обзоре по уголовным делам за июнь ПЦ «Весна» обращал внимание на то, что в ходе рассмотрения дела зафиксировано существенное ограничение гласности судебного разбирательства сотрудниками конвоя.





О пытках с целью получить признательные показания заявил анархист и блогер Николай Дедок, задержанный сотрудниками ГУБОПиК МВД:





«Я стал кричать, тогда один сотрудник взял с дивана подушку и вжал мою голову в нее. Я почувствовал, что не могу дышать, и попытался прокричать, что скажу пароль. Но они не слышали и еще некоторое время держали мою голову в подушке».





Стоит отметить, что на официальном интернет-ресурсе данного ведомства в ноябре прошлого года публиковалось видео после задержания блогера, в ходе просмотра которого можно сделать бесспорный вывод о применении к политзаключённому чрезмерного и необоснованного физического насилия.





О фактах жестокого обращения заявлял на суде политзаключённый Никита Золотарев:





«Из-за того, что меня судили по «политическим» статьям, ко мне в СИЗО плохое, негуманное отношение. Я давно, почти два месяца, сидел один и уже не выдерживал: меня просто «подрывает» в такой ситуации. Я неоднократно просил подсадить кого-нибудь ко мне в камеру. Я боюсь оставаться там один. У меня эпилепсия. Таблетки я получаю нерегулярно: иногда только после того, как специально обращаюсь по этому вопросу к медику. Если у меня в одиночке начнется приступ, кто мне поможет?»





О бесчеловечном отношении со стороны правоохранительных органов на судебном процессе заявил Егор Михайлов:





«Крайне негативно отношусь к органам власти, просто терпеть не могу, потому что мне не дают даже есть».





Михайлов пояснял, что ему не разрешают есть еду, которую он покупает в отоварке, и поэтому на судах он постоянно голодный (на процессе 15 июля держался все время за живот). Также стоит отметить о давлении прокурора на Михайлова, который неоднократно повышал голос, если его не устраивал ответ. Кроме этого, прокурор часто повторял: «Если Вы согласились давать показания, то отвечайте нормально».





В Минске продолжается рассмотрение уголовного дела политзаключённого Степана Латыпова, который в начале судебного разбирательства заявлял об угрозах и жестоких пытках сотрудниками ГУБОПиК МВД с целью признания вины. После попытки суицида во время суда политзаключённый теперь на каждом заседании пристёгнут наручниками обеими руками к конвоирам. 29 июля Латыпов во время суда жаловался на плохое самочувствие и высокое давление из-за условий в тюремной камере, поэтому ему вызвали скорую помощь и увезли для обследования





На суде по «делу студентов» политзаключённый Илья Трахтенберг, отвечая на вопрос адвоката об обстоятельствах подписания явки с повинной, заявил, что в ведомство его привезли с мешком на голове и заставили её писать, пригрозив, что иначе «будет плохо».





Владимир Матюх на суде заявил о жестоких избиениях в бусе сотрудников милиции после задержания. По его словам, было очень много ударов. У Владислава Борисова из-за ударов шла кровь из носа.





О жестоких пытках и бесчеловечных условиях содержания в могилевской тюрьме №4 рассказал Владислав Пшенко после своего освобождения:





«Конвой сказал, что если я отойду от них на три метра, то будут стрелять на поражение. Оставив меня в одних трусах, поставили возле стенки чуть ли не на шпагат. Мне выкрутили руки тыльной стороной к стене, заставили стоять. Я плакал, умолял прекратить. А они смеялись и говорили, что только недавно кровь с пола вытерли».





Презумпция невиновности





Государственные СМИ называют фигурантов «протестных» уголовных дел виновными ещё до вынесения приговора по уголовному делу, а порой от должностных лиц озвучивается преждевременная оценка действий обвиняемых и однозначный вывод о виновности до поступления дела в суд. Вместе с тем, подобные действия не совместимы с презумпцией невиновности, поскольку до вступления в силу приговора суда презумпция невиновности не подлежит никаким ограничениям.





5 июля Генеральная прокуратура выпустила пресс-релиз об уголовном преследовании Анжелики Агурбаш. В тексте сообщения изложены данные о причастности телеведущей к нескольким фактам противоправной деятельности, в частности, к оскорблению президента и разжиганию социальной вражды по профессиональному признаку.





Подобная формулировка не совместима со стандартом презумпции невиновности, поскольку в сообщении надзорного ведомства изложена преждевременная оценка действий, вменяемых в вину певице, фактически до начала предварительного расследования с ее участием.





6 июля в Верховном суде вынесли приговоры по громкому и резонансному "делу Белгазпромбанка", фигурантом которого является политзаключенный Виктор Бабарико.





В день задержания Виктора Бабарико 18 июня 2020 г. занимавший пост председателя КГК на тот момент Иван Тертель, рассказал журналистам, что Бабарико «задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».





21 июля на государственном телеканале «Беларусь1» опубликован пропагандистский фильм «Страна для жести» о «банде» Тихановского и подготовке террора в Беларуси. На протяжении всего фильма закадровый голос сообщает подробности из прошлого сторонников движения «Страна для жизни», периодически озвученные факты комментирует бывший глава МВД Юрий Караев: «Уголовники, стремящиеся в политику, это действительно новое явление. Мы-то, наше общество, государство, правоохранители, привыкли, что они тихо сидят как мышь под веником. Ещё они тут на людях будут показываться. [...]»





После отрезка, где Сергей Тихановский заявляет о своём намерении участвовать в президентской кампании в качестве кандидата в президенты, Юрий Караев, занимающий должность помощника президента по Гродненской области, даёт оценку личности и действиям политзаключённого: «Этот гопник, вот такой отморозок из 90-х, которым является Тихановский, притянул к себе подобных, людей, для которых нарушать закон, плевать на правила общепринятые в обществе или государстве, это норма. Его развязное поведение, разговорный вот этот стиль такой, он привлекает к себе тиках же и он думал, что он такой весь передовой, напичканный технологиями, смесь уголовника с блогером, как он себя называет. Хотя хулиганского, я смотрю, бакланского, как говорят в зоне, в нём больше всего, оно выпирает из всех углов».