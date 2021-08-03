+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Пропаганда в Беларуси уподобляется российской

Кроме все большей схожести с российской пропагандой независимые медиа-эксперты обращают внимание на новые акценты в пропагандистской кампании, которую ведут белорусские госСМИ.

Пропаганда в Беларуси уподобляется российской
Александр Лукашенко на видеоконференции с Владимиром Путиным
Государственная пропаганда в Беларуси существенно изменилась за последний год. Аналитики исследовательского проекта Media IQ обратили, в частности, внимание на уподобление белорусской пропаганды российской: белорусов теперь, как и россиян, готовят к столкновению цивилизаций, холодной, а, возможно, и горячей войне. Это служит обоснованием для зачистки всего общественного и медийного пространства.

"Просто свобода слова, которую мы защищаем конституционно, сегодня переросла в экстремистскую деятельность. И против этого мы будем бороться жестко и решительно", - откровенно заявил Лукашенко 30 июля на совещании с чиновниками госаппарата.

Новые тенденции пропаганды


Если до президентских выборов в августе 2020 года госСМИ просто восхваляли Александра Лукашенко и старались дискредитировать его политических оппонентов, то после этого события пропаганда вышла на новый уровень: в эфире телеканалов стали показывать самооговоры избитых участников акций протестов, "признания" медийных деятелей в намерении совершать теракты и государственный переворот.

Раньше было невозможно представить, чтобы государственное телевидение в Беларуси предоставляло эфир для регулярной передачи Григория Азаренка, который в качестве визуального ряда использует портрет "врага народа" крупным планом и изображения приготовленной для него петли.

Еще пример: издаваемая администрацией президента газета "СБ. Беларусь сегодня" публикует списки тех, кого еще следует наказать. Так, в статье "Пропалывать загаженную ниву нужно вместе" Андрей Муковозчик перечисляет имена "подписавшихся за собственную прополку и окучивание" и, обращаясь к правоохранительным органам, призывает: "Работайте, братья".*

Пропагандисты начали обрабатывать неопределившихся


Независимый политолог Ольга Харламова в интервью DW высказала мнение, что в последнее время произошло смещение акцентов в государственной пропаганде: политических оппонентов демонизируют не только в глазах сторонников властей, но и тех, кто еще не определился со своей позицией.

По словам эксперта, при анализе пропаганды напрашиваются исторические параллели с 1937 годом, но Харламовой ближе литературное сравнение с "двухминутками ненависти" (в оригинале - Two Minutes Hate) в романе Джорджа Оруэлла "1984", где жители вымышленной страны Океании должны были смотреть фильм о врагах правящей партии и выражать к ним ненависть. По словам Харламовой, такие "двухминутки" и проводятся на государственном белорусском телевидении.

Сооснователь и академический директор варшавского исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев в интервью DW констатирует, что тезис о том, что репрессии следует продолжить и усилить в отношении всех тех, кто публично не поддерживает действия властей, уже который месяц продвигается колумнистами "СБ. Беларусь сегодня".

Говоря о публикации Муковозчика со списком "на прополку", Елисеев отметил: "Эта статья примечательна тем, что собрала воедино около 30 имен-подписантов обращения против репрессий в отношении экспертного сообщества. И ранее "СБ. Беларусь сегодня" регулярно набрасывалась на конкретных экспертов, журналистов, активистов и оппонентов власти. Но теперь число объектов для нападок не ограничивается одним или несколькими людьми".

Эксперт считает, что сотрудники ряда госСМИ фактически претендуют даже больше, чем на статус пропагандиста - берут на себя роль судей, решающих, на кого должен опуститься "карающий меч".

Цель режима - заставить всех замолчать


В свою очередь Харламова видит в такого рода публикациях еще один эффект: "Безусловно, к кому-то из этого списка придут для того, чтобы поддерживать такой нестабильный эмоциональный фон". Политолог считает, что таким образом правящий режим добивается, чтобы его политические оппоненты "боялись, жили в ожидании, работали в информационном поле нелогично, руководствуясь не разумом, а эмоциями".

В ряде случаев эта тактика государственной пропаганды оказывается эффективной: одни перестают высказываться на общественно-политические темы, другие уезжают из страны, многие тиражируют тезис о том, что любое проявление нелояльности наказуемо в Беларуси.
Источник: Павлюк Быков
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]