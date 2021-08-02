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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Мнение: Людям не хватает уважения, а власть публично ломает их

«История с Тимановской очень ярко подсвечивает главную проблему современной Беларуси.

Мнение: Людям не хватает уважения, а власть публично ломает их
Марк Бернштейн
Пишет Марк Бернштейн, белорусский предприниматель, IT-специалист, автор Википедии (входит в пятерку наиболее продуктивных авторов русской Вики).

Примерно за год или полтора до выборов мы с Александром Добровольским обсуждали, что может стать главным мотивом голосовать за альтернативного кандидата, чего больше всего не хватает гражданам Беларуси. И я тогда сказал — им не хватает уважения. Вряд ли при вопросе в лоб это отразится в каких-нибудь социологических анкетах, они может быть и сами еще этого не осознают. Но я уверен, что кандидат, который сможет продемонстрировать уважение к избирателям, соберет большинство недовольных нынешней властью.
 
Эта власть не уважает граждан, считает их расходным материалом, теми, чье мнение не стоит того, чтобы им интересоваться. И делает это нагло, демонстративно. Публично унижая людей. Это отношение растекается по вертикали сверху вниз от Лукашенко, «тыкающего» любому собеседнику и читающего нотации умершему от ковида, до самого мелкого начальника, включая спортивного тренера.

Это не вчера началось, это наследие столетий принципа «я начальник — ты дурак». И многие привыкли жить в такой парадигме. Но новое поколение не хочет к этому привыкать. Отсюда массовые протесты после выборов, отсюда непринятие насилия, отсюда презрение к власти. И на острие атаки отдельные люди — нонконформисты типа Степана Латыпова или Николая Дедка. Которые готовы идти на жертвы за свои принципы. За чувство самоуважения. Которые не готовы смириться.

Нонконформисты — самый страшный враг любого режима и особенно тоталитарного. Сломить нонконформиста — приоритетная задача, которая перевешивает любые другие соображения.

Что произошло с Тимановской? Она выразила протест против неуважения к ней как личности и спортсменке. Что делает система? Пытается ее сломать. Это невозможно слушать, как два мужика в возрасте за 60 ломают 24-летнюю девчонку: «смирись, отступи, против лома нет приема, ты сама виновата, ты людям жизнь (читай — карьеру) портишь». 
Но она оказалась настоящей спортсменкой. 

Небось сами же учили — не сдавайся, не отступай перед трудностями, будь сильной… Ну вот и результат.
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