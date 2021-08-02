Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что планируется обратиться с такой просьбой к странам ЕС, если ситуацией с мигрантами станет сложно управлять. "Обсуждается, но пока я не могу сказать, когда страна обратиться с такой просьбой. Но если ситуацией станет сложно управлять, конечно, будем просить", - заявила журналистам в понедельник глава правительства Литвы.





В понедельник она обсудила миграционный кризис с находящейся с визитом в Вильнюсе еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон.





Границу Литвы с территории Беларуси в этом году уже пересекло почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это количество в 40 раз выше, чем количество мигрантов за весь 2020 год.





фото: Reuters

Литва объявила экстремальную ситуацию из-за возросшего уровня нелегальной миграции. Официальные лица страны считают, что увеличившиеся потоки миграции - это организованная акция минского режима против Литвы.



