Рукотворный скандал вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской свидетельствует о том, что атмосфера в обществе накаляется.

Даже если Лукашенко пытается остаться во власти, каждое такое событие только усугубляет ситуацию, бьет по легитимности руководителя государства, и накапливает в обществе негатив.





Об этом «Белорусский партизан» поговорил с бывшим кандидатом в президенты Владимиром Гончариком.





- Мне кажется, это попытка своего рода сохраниться во власти, иначе зачем тотальная зачистка? А с другой стороны, простите за выражение, происходящее напоминает агонию режима. Творить такое беззаконие в стране, которая декларирует себя демократической, не вяжется ни с Конституцией, ни с нашими реалиями. Любой инцидент, любое событие превращается в громкое дело. Я имею в виду скандал вокруг Кристины Тимановской. Не хочу комментировать, виновна она или не виновна, права она или не права, что не побежала чужую дистанцию. Но за состояние любого коллектива прежде всего отвечает руководитель. Спортсмены олимпийской сборной всегда находятся под прессом, давлением – ответственность, желание продемонстрировать наилучшие результаты, внешнее давление. Тренеры заставляли пробежать другую дистанцию – спортсменка отказалась. Конфликт. Кто должен разрешать этот конфликт? Ведь на таком уровне ответственности у спортсмена может случиться нервный срыв. Проблему надо было решать спокойно и на месте. Нет, спортсменка отказалась, на нее наехала – она совершила такой шаг. Многие вопросы, особенно мелкие, нужно решать на месте; в олимпийской сборной есть врачи, есть психологи. Это показатель, что любой мало-мальский повод превращается в большую проблему.





- Допустим, Лукашенко пытается сохраниться во власти. Что добьется он тотальной зачисткой? Какую схему правления он пытается реализовать?





- Трудно сказать, какую схему он пытается реализовать. Но очевидна попытка навязать стране единомыслие – махровой пропагандой, устрашением, силовой зачисткой общественного сектора, преследования. Сугубо силовой путь навязывания единомыслия.

Но такая стабильность, такое единомыслие наблюдается уже не в жизни, а в определенных местах.

Если Лукашенко собрался уходить, то я просто не могу себе представить: зачем разворачивать всю эту вакханалию? Так что мой вывод – это попытка сохраниться во власти.





- И во что это способно вылиться? Мы видим, что любой пшик превращается в артобстрел.





- К сожалению, все творимое в Беларуси повлечет негативную реакцию со стороны мирового сообщества.





- Во властных структурах больше некому думать и анализировать?





- Почему же, просто решения принимает один человек. Прежде чем обвинять спортсменку, надо бы разобраться в ее истории. Вопрос не спортсменке. Следовало бы уже остановиться, осмыслить: почему все это происходит вокруг нормальной хорошей страны. Я говорю не о государстве, а о стране. Пора бы остановиться, одуматься и принимать более взвешенные решения. Даже если Лукашенко пытается остаться во власти. Каждое такое событие только усугубляет ситуацию, бьет по легитимности руководителя государства. И в обществе действительно накапливается негатив – для власти это не лучший вариант. Да и экономика скажет свое слово: сохранить хорошую мину при плохой игре уже не получится.





- Как бы вы расценили шансы Лукашенко остаться во власти?





- Не буду комментировать. Если не будут сделаны выводы, не будет объективно оценена ситуация, его шансы значительно уменьшатся.



