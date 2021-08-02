+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Казакевич: Весь мир увидел, что беларусы боятся своего государства

Негативные последствия для властей из-за давления на легкоатлетку Кристину Тимановскую на Олимпиаде скорее будут косвенными, чем прямыми, заявил "Белорусскому партизану" директор Института политических исследований "Палітычныя сфера" Андрей Казакевич.

Казакевич: Весь мир увидел, что беларусы боятся своего государства
– Почему в мире такой резонанс обрел скандал с принуждением белорусской легкоатлетки к возвращению на Родину? Мы привыкли и не к такому. Действительно произошло что-то из ряда вон выходящее, или это следствие имиджа Беларуси?

– Наверное, и первое, и второе. Реакция белорусских властей на заявление Тимановской в соцсетях была непропорционально жесткой. А учитывая ситуацию внутри Беларуси, многочисленные факты репрессий в отношении очень различных групп населения, эти действия дали повод думать (и самой спортсменке, и наблюдателям), что Тимановская также может стать жертвой репрессий.

То, что происходило дальше, то, что Тимановская обратилась в польское посольство за визой, чуть ли не попросила там политическое убежище, опасаясь за свою безопасность – также привлекло всеобщее внимание. В последнее время таких случаев было не так много.

В общем, сама по себе история получилась громкой и нестандартной.

– Тимановской действительно что-то могло угрожать в Беларуси? По госТВ спортсменку жестко раскритиковали за возмущение в соцсетях по поводу решения спортивных чиновников поставить ее на дистанцию, на которой она не специализируется, но были бы в отношении ее дополнительные действия?

– Думаю, все зависело бы от воли одного или нескольких человек и никак не было бы связано с правом. Считаю, нельзя было исключать перспективы санкций в отношении спортсменки и даже уголовного преследования. 

Сегодня люди в Беларуси за негативные высказывания в социальных сетях получают реальные уголовные сроки. А здесь спортсменка высказалась на крупных международных соревнованиях.  

Учитывая атмосферу и практику внутри Беларуси, исключать ничего нельзя было. Хотя все могло обойтись и «профилактическими» разговорами.

– МОК пообещал подумать об условиях участия белорусской делегации в Олимпийских играх. Аукнется ли еще как-то властям этот скандал?

– Что точно можно сказать: эта ситуация еще больше ухудшает имидж Беларуси на международной арене в различных сферах. Скандал показал, что рядовые граждане, спортсмены боятся собственного государства.

Наверное, основные последствия ситуации будут связаны с тем, что властям можно окончательно забыть, что им могут доверить проведение серьезных соревнований на территории Беларуси.

Не думаю, что стоит ожидать введения из-за этого скандала новых санкций, последствия будут косвенными. Ситуация с Тимановской негативно скажется на имидже страны как в спортивной, так и в других сферах.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]