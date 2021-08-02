В аэропорт, откуда спортсменку чуть ли не силой отправили на Родину, приезжает японская полиция. Позже Тимановская сообщает, что она в безопасности, представители белорусской диаспоры готовы предоставить девушке жильё, позже появляется информация, что спортсменка может попросить политического убежища в Чехии и Польше.





Что заставляет интересоваться ситуацией в Беларуси сегодня даже жителей такой, казалось бы, далёкой от нас Японии?





Александр Фридман: О Тимановской сегодня уже пишет вся мировая пресса

— Верный режиму “образцовый атлет” Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, а его коллеге Кристине Тимановской удалось выскользнуть из лап спортивных чиновников-дилетантов и предотвратить отъезд в Беларусь.





Медаль Недосекова, безусловно, порадовала семью Лукашенко и её сторонников, но останется (несмотря на все потуги пропагандистов) малозначительным событием, которое в будущем будут вспоминать (если вообще будут) лишь в контексте истории Тимановской. Сам Недосеков вновь дискредитировал себя, поддержав публично акцию против Тимановской.





О Тимановской сегодня уже пишет вся мировая пресса, а ведь скандал только закручивается: хотя легкоатлетка и не снискала спортивных лавров в Токио, но именно она в одночасье стала одной из ключевых фигур Олимпийских игр в Токио и самой известной белорусской спортсменкой на планете. В глазах западной общественности она и вовсе приобрела культовый статус.





Белорусские пропагандисты любят повторять, что спорт должен оставаться вне политики. Но сегодняшние события в очередной раз показали абсурдность этих заявлений. Спорта вне политики не бывает: какая политика, такой и спорт.





В последнее время Александр Лукашенко по воскресеньям совершает фатальные ошибки: так было 9 августа 2020-го, когда режим решил нарисовать Лукашенко 80% голосов, а потом брутально подавить протесты против фальсификации выборов; так было 23 мая 2021-го, когда в Минске был посажен самолёт Ryanair с Романом Протасевичем на борту, стоивший Беларуси новых санкций и международной изоляции; так было и сегодня, когда из чувства мести решили срочно вернуть в Беларусь опальную Кристину Тимановскую, поставив под вопрос дальнейшее участие белорусской делегации в Олимпиаде. Не удивлюсь, если и правление Лукашенко закончится именно в одно из воскресений.





Артём Шрайбман: Тимановская — антигерой всех новостных выпусков госТВ

— Иностранные журналисты часто спрашивают, ну зачем было нарываться на секторальные санкции ради ареста Протасевича или зачем было рисовать именно 80% год наза





А незачем, система не так работает, она не принимает решения, взвешивая все риски. Стимулы настроены иначе — гасить любой ценой то, что может вызвать гнев Первого, а если гнев вызван — гасить с удвоенной силой.





Вполне уверен, что всё развивалось по такой схеме. Тимановская публикует видео с критикой спортивных бюрократов, которые облажались с допинг-пробами других спортсменок и заставляют её бежать вместо них. Видео подхватывают ТГ-каналы.





Телевизор работает в режиме “мочить всё”, что подхватывают ТГ-каналы, в итоге Тимановская — антигерой всех новостных выпусков госТВ. Лукашенко смотрит телевизор и негодует: мы же дали ей всё, тренировали за наш счёт, а она пиарится и постится. Лукашенко звонит и требует снять Тимановскую с Игр и первым же рейсом отправить в страну.





Спортивные чиновники мчатся выполнять указание, но информация утекает. Они выдумывают версию про осмотр врача и нестабильное эмоциональное состояние бегуньи. Она опровергает, что врачи её даже не осматривали. Мировые СМИ подхватывают и делают из истории скандал, который вполне может обернуться для Беларуси вылетом из МОК или другими спортивными санкциями.





Готов поспорить, если так произойдёт, следующая стадия — разговоры про заготовленную провокацию и купленную заранее Тимановскую. Опять же, подозрительная фамилия. И всё это как часть гибридной войны после того, как блицкриг не удался. А всё, чтобы Польше отошла Гродненская область. Или теперь Японии — Гомельская?





Но если серьёзно, это история не только про механизмы работы нашего государства, но и про репутацию. Если бы спортивные чиновники любой другой страны, кроме Беларуси и, наверное, КНДР, решили довезти до аэропорта спортсмена, снятого с Игр за разногласия со своим начальством, никто бы даже не обратил внимания. А в нашем случае всем даже в далекой Японии ясно, что может грозить Тимановской в стране-доноре европейской безопасности.





Валерий Карбалевич: Чем больше Лукашенко вмешивается в спорт, тем больше вреда

— Скандал в Токио... Какие выводы здесь можно сделать?





Самострелы белорусских властей становятся регулярными, они поставлены на поток. Система просто запрограммирована на них.





В стране сформирована атмосфера, в которой любая критика начальства, даже руководства сборной Беларуси по лёгкой атлетике, считается покушением на власть.





Все граждане обязаны беспрекословно выполнять любые приказы сверху. Людей приравнивают к солдатам, которых можно заставлять выполнять любые задания. В нашем случае спортсменов обязали выступать в другой дисциплине, и возражения воспринимаются как предательство. За это человека дома ждёт наказание. Это уже что-то из северокорейского опыта.





Любой конфликт в сегодняшней Беларуси сразу приобретает политический характер, о чём свидетельствуют комментарии белорусского государственного телевидения по этому поводу.





Вряд ли идея экстренной высылки взбунтовавшейся спортсменки — инициатива руководства сборной Беларуси на Олимпиаде. Если скандал приобрёл политический характер, то, значит, решение принималось на политическом уровне. Получается, что чем больше Лукашенко вмешивается в спорт, тем больше вреда. Сразу вспоминается история с визитом в Минск президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля и отмена проведения чемпионата мира по хоккею.





Владимир Мацкевич: Я бы привлек врачей

— Кристина Тимановская как зеркало психического состояния людей в ситуации политического кризиса… Она критически высказалась в отношении волюнтаризма и некомпетентности чинуш из НОК. Но эти чинуши — государевы люди. Значит, критика в их адрес — это экстремизм и измена государству. Они так это видят. А дальше — “логика”.





Кто ж в своём уме может пойти на измену на Играх, если спорт вне политики?





Никто. Значит, надо проверить психо-эмоциональное состояние спортсменки.





Кто проверит? Ясное дело — врачи и психологи НОК.





Но они тоже государевы люди. Их диагноз прост — свихнулась девушка. Нужна срочная депортация с госпитализацией.





Но Кристина здорова. Она не согласна.





Вмешивается японская полиция. У них резонное подозрение: насильственный вывоз из страны человека вопреки его желанию —- преступление.





Международный скандал. А это повод для телерепортёров. В аэропорт моментально выезжает журналистский спецназ.





Но этого всего недостаточно.





Я бы привлёк японских врачей и психологов на предмет проверки психо-эмоционального состояния чиновников НОК. Есть подозрение, что они не в своём уме. Их воля подавлена, и страх мешает рассудочной деятельности.





Они не отвечают за свои поступки. Спутали спорт и рабскую сервильность.





Вообще, рабы — это говорящие орудия. Они не способны отвечать за свои действия, не способны к умозаключениям. Могут только выполнять простейшие команды, как дрессированные животные. Для разрешения противоречий между режимом и обществом нужно привлекать не политических экспертов, не юристов, не третейский суд международных организаций, а психиатров.







