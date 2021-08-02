Спортсменка попросила убежища в Польше, а ее семье удалось бежать в Киев.





НВ рассказывает главное, что важно знать об истории Тимановской, а также напоминает о самых драматичных эпизодах, когда атлеты отказывались возвращаться с Игр в тоталитарные и неблагополучные страны. В истории Олимпиад таких случаев были десятки — НВ выбрало лишь самые известные из них.





Кто такая Кристина Тимановская и что произошло с ней в Токио

Кристина Тимановская — 24-летняя легкоатлетка из Беларуси, выступающая на соревнованиях по бегу на короткие дистанции. За сборную своей страны она выступает с 2015 года, на Игры в Токио приехала в статусе чемпионки Универсиады в Неаполе, победительницы и призерки национальных первенств, участницы ряда крупных международных турниров (включая Чемпионат мира по легкой атлетике в Катаре, 2019).





Тимановская — мастер спорта Республики Беларусь международного класса.





Ее «фирменные» дистанции — 100 и 200 метров. Именно в этом классе Кристина Тимановская должна была участвовать и на Играх в Токио. Однако после того, как две белорусские спортсменки не были допущены к участию в эстафете 4×400 метров из-за недостаточного количества допинг-проб, руководство сборной принудительно включило Тимановскую в список участниц этой эстафеты. Хотя ранее она никогда не участвовала в соревнованиях на 400 м на профессиональном уровне.





30 июля в своем Instagram Кристина Тимановская написала, что узнала о таком решении постфактум и раскритиковала спортивных чиновников Беларуси, поскольку за счет спортсменов они пытаются «исправить свою некачественную работу».





После угроз ей пришлось удалить это видео, а 1 августа Беларусь официально отстранила Тимановскую от дальнейшего участия в Олимпийских играх — якобы «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».





По словам спортсменки и белорусских правозащитников, ее против воли попытались посадить на самолет, чтобы вывезти из Токио в Минск. Хотя ее первый старт в забеге на 200 м должен был состояться 2 августа.





Тимановская отказалась лететь и обратилась за помощью к японским правоохранителям, заявив о желании попросить политического убежища в одной из стран Европы.





Она также пояснила, что боится возвращаться в Беларусь, поскольку там ей может грозить тюремное заключение.





«Я не боюсь того, что меня уволят или выгонят из нацкоманды. Я беспокоюсь о своей безопасности. И думаю, что на данный момент в Беларуси для меня опасно», — сказала легкоатлетка в интервью by.tribuna.com.





Она подтвердила, что была готова пробежать свою плановую дистанцию в 200 м, а вопрос о снятии ее с Олимпиады был решен «не на уровне федерации, не на уровне министерства спорта, а уровнем выше — что меня нужно ликвидировать с Олимпиады, вернуть домой, потому что я мешаю команде выступать».





К делу Тимановской вместе с японской полицией подключилось Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а Международный олимпийский комитет обратился в белорусский НОК с требованием дать исчерпывающие объяснения по поводу ситуации с легкоатлеткой.





Власти Японии предоставили Тимановской охрану, а посольство Польши в Токио согласилось предоставить правовую и консульскую помощь белорусской спортсменке.





Убежище легкоатлетке предложила также Чехия. Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек назвал ситуацию с Тимановской «скандальной». «По согласованию с президентом и премьером мы предлагаем ей визу для въезда на чешскую территорию, чтобы она могла обратиться к нам за международной защитой. Наше посольство в Токио также готово помочь», — сообщил Кулганек.





2 августа стало известно, что Кристина Тимановская официально попросила политическое убежище в Польше. «Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше […]. С ней все в порядке.





Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры», — рассказал представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.





По его словам, сейчас атлетка находится в Токио. Также стало известно, что муж и ребенок Кристины Тимановской покинули Беларусь и уехали в Киев. «Были в Беларуси муж и ребенок. Сейчас они выехали и находятся в Киеве. Им помогли оперативно выехать», — рассказал в эфире радио Эхо Москвы основатель спортивного сайта Tribuna Дмитрий Навоша.





Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала усилить санкции против режима Лукашенко из-за ситуации с Тимановской.





«Всех причастных к попытке похищения Кристины Тимановской мы предложим внести в санкционные списки, а также усилить санкции ЕС и США против режима, его кошельков, и всех, кто поддерживает режим», — отметила политик.





Спасительные Игры: самые известные истории «невозвращенцев» Олимпиад разных лет

Тяжелоатлет из Уганды: Токио, 2021





Кристина Тимановская — не первая спортсменка, которая пытается избежать возвращения на родину с Олимпиады в Токио. Еще до официального открытия Игр из тренировочного лагеря сборной Уганды бежал 20-летний штангист Джулиус Секитолеко (категория до 67 кг). Он был включен в состав сборной по тяжелой атлетике и приехал в Японию, надеясь выступить на Играх.





Однако в последние дни перед открытием Олимпиады был обнародован новый международный рейтинг в его виде спорта, который исключал участие Секитолеко в соревнованиях — что обязывало его вернуться домой уже 20 июля.





Вместо этого 20-летний спортсмен тайно покинул отель сборной в городе Идзумисано, оставив записку, что не хочет возвращаться в Уганду из-за тяжелой жизни в стране и намерен искать лучших возможностей для себя в Японии. Его пропажу обнаружили медики, которое должны были взять у спортсмена очередной тест на COVID-19 — ранее именно в команде Уганды был обнаружен первый на Олимпиаде случай коронавирусной инфекции.





На нынешних Играх спортсменам запрещено покидать олимпийские локации (мера борьбы с распространением COVID-19), поэтому спустя несколько дней японские правоохранители нашли Джулиуса Секитолеко в одном из пригородов города Нагоя.





Впоследствии японские СМИ сообщили, что при задержании и допросе в полиции тяжелоатлет не сопротивлялся, но расплакался.





«Я купил билет в Нагою за свои деньги, за наличные, разместился в ближайшем к станции отеле. Уже в городе я связался со знакомым угандийцем, и он увез меня. Когда узнал, что меня разыскивает полиция, я скрылся в другом месте. Я просто не хотел домой», — признался Секитолеко.





Позже японские телеканалы показали спортсмена уже в аэропорту Токио и сообщили, что ему все же пришлось вылететь в Уганду.





Волна «невозвращенцев» из стран Африки: Лондон, 2012





Через год после летней Олимпиады в Лондоне 2012 года британская газета Daily Mail написала о том, что около 70 иностранных спортсменов и тренеров по-прежнему оставались на территории Великобритании. По состоянию на июль 2013 года как минимум половина из них получила право на убежище, тогда как остальные продолжали бороться за возможность легально остаться в Британии.





В основном это были представители сборных африканских стран: в августе 2012 года в числе беглецов были четыре спортсмена из Республики Конго, три — из Кот д’Ивуара, три — из Гвинеи, два — из Судана, один — из Эфиопии.





Ниже рассказываем о самых резонансных историях, когда спортсмены использовали Игры 2012 года как шанс бежать из своих стран.





Камерунская сборная по боксу





Во время Игр из олимпийской деревни бежали семеро спортсменов сборной Камеруна. Среди них 21-летний пловец, 25-летняя запасной голкипер женской сборной по футболу, а также пятеро боксеров, выступавших на Играх.





Наиболее широкую огласку получил побег всей боксерской команды Камеруна — в нее входили Томас Эссомба, Кристиан Донфак Аджуфак, Абдон Меволи, Блез Йепму Мендуо и Серж Амбомо.





Британскому телеканалу ВВС удалось записать интервью с боксерами (не раскрывая их местонахождения), в котором они заявили о давлении руководства сборной и заявили, что хотят остаться в Великобритании. По словам спортсменов, чиновники олимпийского комитета Камеруна угрожали им, отбирали паспорта после поражений и заявляли, что боксеры могут не мечтать о продолжении карьеры, если проиграют свои поединки.





«Мы не хотим оставаться в Камеруне не из-за того, что не любим свою страну, а потому что хотим заниматься спортом, который любим. Мы хотим стать профессионалами», — пояснил журналистам Томас Эссомба.





Власти страны отвергли обвинения и заявили, что беглецы хотят стать «экономическими мигрантами».





На момент побега спортсмены не нарушали закон, поскольку визы позволяли им оставаться в Великобритании на период Олимпиады.





В 2013 году британская Daily Mirror рассказала, что британское Министерство внутренних дел предоставило убежище как минимум двум боксерам (Томасу Эссомба и Блезу Йепму Мендуо). На тот момент оба жили в приюте для бездомных Армии спасения в Сандерленде и бесплатно тренировались в местном спортзале.





Судьбу еще пятерых спортсменов — трех боксеров, пловца и футболистки — британские правоохранители в 2013 году отказались комментировать.





Бегун-знаменосец из Эритреи





Убежища в Британии попросил бегун Вейнай Гебресиласие — знаменосец сборной Эритреии на Играх 2012 года. Спортсмен пояснил, что хочет избежать службы в эритрейской армии, где ему пришлось бы служить неопределенное время, а также быть возможной жертвой репрессий и унижений.





В итоге Гебресиласие получил не только убежище: совсем недавно, с января 2021 года, ему предоставили право представлять Великобританию на международных соревнованиях.





Кроме того, во время игр в Лондоне из олимпийской деревни бежали еще трое спортсменов из разоренной серией войн Эритреии. Среди них была и единственная в сборной женщина.





Тяжелоатлет-знаменосец из Ирака: Атланта, 1996





Побег иракского штангиста Раеда Ахмеда — одна из самых драматичных историй Игр, о которой накануне Олимпиады в Токио напоминал ВВС. Взлет его спортивной карьеры пришелся на самые тяжелые для Ирака годы режима Саддама Хусейна и его противостояния с США.





Старший сын диктатора, Удай Хусейн, на тот момент возглавлял иракский олимпийский комитет, и порядки для спортсменов были по-настоящему зверскими. Наказания за пропущенный пенальти, красную карточку или просто недостаточно высокие результаты включали в себя пытки током, «купание» в сточных водах и даже казнь.





«Он [Удай Хусейн] делал все, что хотел, он был сыном Саддама», — рассказывал впоследствии Ахмед. Тяжелоатлет родился в шиитской семье, и именно на шиитов в начале 90-х режим Хусейна обрушил всю тяжесть репрессий и гонений.





Раед Ахмед признавался, что долгое время обдумывал возможность побега из страны на одном из крупных международных соревнований. В 1995 году он участвовал в чемпионате мира по тяжелой атлетике в КНР, однако побоялся, что китайские власти выдадут его властям Ирака.





Поэтому лучшим шансом для себя спортсмен счел Олимпиаду 1996 года в Атланте (США), ради квалификации на которую отдал все силы. На открытии Игр он нес флаг Ирака и позже вспоминал, что переводчик сборной запретил ему и всем спортсменам смотреть на президента США Билла Клинтона, присутствовавшего на трибунах.





Ахмед нарушил этот запрет, и во время прохода сборной американский президент, широко улыбаясь, аплодировал иракским спортсменам.





Завершив выступления на Играх, Раед Ахмед бежал из олимпийской деревни, предварительно договорившись о плане побега с друзьями-иракцами, которые жили в США. Ему пришлось оставить документы — их держали у себя чиновники олимпийского комитета Ирака, однако огласка случая помогла спортсмену остаться в США.





«Я люблю свою страну. Мне просто не нравится этот режим [Хусейна]», — заявил штангист на пресс-конференции для мировых СМИ.





Власти Ирака пытались заставить тяжелоатлета вернуться, оказав давление на его семью, однако впоследствии Раед Ахмед сумел вывезли родных в США. Они поселились в Дирборне, штат Мичиган, где живет общирная арабская община, которая пополнилась иракскими беженцами после войны 2003 года.





Здесь Ахмед открыл центр по продаже подержанных автомобилей, занимался тяжелой атлетикой как любитель, а также тренировал местные иракские футбольные и баскетбольные команды.





Советский прыгун в воду: Монреаль, 1976





17-летний россиянин Сергей Немцанов участвовал в летних Играх в канадском Монреале как прыгун в воду и считался одним из самых одаренных спортсменов советской сборной. Однако после соревнований в этой дисциплине он попросил политического убежища в Канаде. Его решение спровоцировало громкий скандал в СССР: в течение суток его отца-летчика отозвали со службы в Венгрии, а тренер советской сборной Анатолий Ларюшкин впоследствии на долгие годы стал «невыездным» из Союза.





Окончательным «невозвращенцем» Немцанов так и не стал: вернуться в СССР его убедила пропаганда. Юноше передали магнитофонную запись, где бабушка (а именно она воспитывала мальчика после расставания родителей) уговаривала внука остаться на родине. Кроме того, спортсмену пообещали, что в СССР он избежит наказания за побег. Немцанов вернулся, но на его карьере был поставлен крест: вскоре юношу забрали в армию, о профессиональном спорте ему пришлось забыть.





Побег спортсменки из ГДР в ФРГ: Инсбрук, 1964





Уте Гелер (Шайффеле) входила в запасной состав сборной ГДР по санному спорту и воспользовалась зимней Олимпиадой в австрийском Инсбруке, чтобы бежать на Запад. Поверив пропаганде ГДР, которая ложно предупреждала своих спортсменов о решении властей Австрии депортировать беглецов, Гелер решила бежать в немецкую Баварию (ФРГ).





Друзья тайно вывезли ее из лагеря сборной ГДР на машине, спрятав под одеялом. Впоследствии она выступала на международном уровне уже за Западную Германию.





Демарш сборной Венгрии: Мельбурн, 1956





Летняя Олимпиада в Мельбурне проходила на фоне подавления советскими войсками Венгерского восстания 1956 года. Тогда демонстрация студентов Будапештского технологического и экономического университета переросла в восстание против просоветского правительства страны.





Перебросив войска в Венгрию, СССР подавил восстание в ноябре 1956 года — в ход пошли артиллерийские обстрелы, танки и высадка десанта. После этого на родину согласились вернуться менее половины спортсменов из Венгрии, уехавших на Игры в Австралию (проходили в ноябре-декабре 1956 года).





В состав венгерской сборной входило более 80 атлетов, а вернулись лишь 38 из них. Большинство вынужденных спортсменов-эмигрантов позже осели в США.





Тренер женской сборной Чехии по гимнастике: Лондон, 1948





Чешка Мария Провазникова тренировала сборную Чехословакии по спортивной гимнастике, которая на лондонских Играх 1948 года завоевала золотые медали в многоборье.





Несмотря на это, Провазникова решила не возвращаться на родину, поскольку не могла принять насильственного втягивания Чехословакии в зону влияния СССР. Она уехала в США, где продолжала работать тренером. Провазникова дождалась Бархатной революции и падения коммунистического режима в Чехословакии (1989 год) — она умерла в 1991-м на 101-м году жизни.