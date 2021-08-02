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Пашинян снова назначен премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян, 2 августа, подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики. Ранее парламентское большинство - фракция "Гражданский договор" официально выдвинула его кандидатом в премьеры.


Об этом сообщает АрмИнфо.

Пашинян выдвинут на пост премьер-министра Армении согласно статье 149-й Конституции и статьям 8-й и 140-й конституционного закона "Регламент Национального собрания".

Президент Армении после начала срока полномочий новоизбранного парламента, незамедлительно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.

Само правительство формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьер-министра.

Внеочередные выборы в Армении прошли 20 июня 2021 года после того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о своей отставке. По результатам голосования, победила партия Пашиняна с результатом 53,91%.

Блоки "Армения" и "Честь имею", по окончательным результатам голосования, набрали 21,09% и 5,22% соответственно.
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