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К Бабарико не пускают адвоката, в колонии объясняют, что он занят на работе

Об этом сообщает телеграм канал политзаключенного.



"Сегодня в 9 часов утра адвокат Наталья Мацкевич приехала к Виктору Бабарико в ИК-1 в Новополоцке, чтобы оказать юридическую помощь. Начальник колонии сообщил, что свидание до 17.00 часов предоставлено быть не может, так как Виктор Бабарико находится на работе и с неё снять нельзя", - говорится в телеграм-канале Бабарико в понедельник.

Там уточняется, что адвокат ожидает допуска к подзащитному, подано письменное заявление с указанием на то, что в силу статьи 62 Конституции каждый имеет право в любой момент пользоваться юридической помощью адвоката.

Как сообщалось, 6 июля Верховный суд приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы. Сейчас он находится в колонии в Новополоцке.

Бабарико в мае 2020 года покинул пост главы Белгазпромбанка в связи с решением выдвигаться на пост президента Беларуси. Зарегистрироваться кандидатом он не смог, поскольку против него возбудили уголовное дело и арестовали. Вместе с Бабарико арестовали и его сына Эдуарда, который был главой предвыборного штаба.
 
Бабарико обвинили в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций денежные вознаграждения.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали в полном объеме.
Интерфакс
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