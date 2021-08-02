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МОК допустил новые санкции против Минска из-за Тимановской

Решение белорусских властей отстранить бегунью Кристину Тимановскую от участия в Олимпийских играх и попытка насильно вывезти её из Японии может привести к новым ограничениям против Минска.

МОК допустил новые санкции против Минска из-за Тимановской
Об этом заявил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) после общения со спортсменкой, сообщает svoboda.org

В частности, МОК может как минимум пересмотреть условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх. 

В воскресенье, 1 августа, Тимановская отказалась садиться на рейс домой. И уже в аэропорту обратилась в полицию. После этого японские власти доставили ее в безопасное место в сопровождении адвоката. Тимановскую сняли с соревнований после её критики в соцсетях в адрес белорусских спортивных чиновников.

Легкоатлетка опасается преследования на родине и уже попросила политическое убежище в Польше.

Белорусские власти говорят, что сняли Тимановскую с соревнований не по политическим мотивам, а из-за ее психологических проблем. Тимановская это заявление отвергла и сказала, что врачи её даже не осматривали.

Спортсменка также передала в СМИ запись разговора с сотрудниками белорусской сборной. По словам Тимановской, на записи голоса главного тренера сборной по легкой атлетике и представителя национальной делегации. Они настоятельно рекомендуют бегунье покинуть Токио и "просто замолчать".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Международный олимпийский комитет провести разбирательство и обеспечить защиту остальным членам национальной сборной, которые поехали на Олимпиаду.

Белорусский Национальный олимпийский комитет с декабря 2020 года находится под санкциями МОК из-за политического преследования спортсменов. 

МОК приостановил финансирование национального комитета и отстранил его руководителя Александра Лукашенко от Олимпийских игр. В начале 2021 года Национальный комитет возглавил сын Лукашенко – Виктор. Он также попал под санкции МОК.
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