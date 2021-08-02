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Госсекретарь МИД Франции: Для ЕС было бы честью предоставить Тимановской политическое убежище

Госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон сообщил, что Европейский союз (ЕС) рассмотрит возможность предоставления политического убежища белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.

«Для Европы было бы честью предоставить Тимановской политическое убежище», – сказал Бон.

Как напоминает tribuna.com, Национальный олимпийский комитет Беларуси объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Представители Беларусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба беларусских легкоатлетов. 

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. 

По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.
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