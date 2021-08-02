В Египте заявляют о почти 90 уничтоженных экстремистах









"Военные также обнаружили и уничтожили 404 самодельных взрывных устройства, четыре "пояса смертника", 52 автомобиля и захватили 73 пулемета", — говорится в сообщении.





В течение какого именно периода была осуществлена военная операция в Египте не сообщается.





"Восемь военных погибли или получили ранения во время столкновений", — утверждает агентство.





Напомним: провинция Северный Синай делит границу с сектором Газа и уже длительное время служит убежищем для сторонников ИГИЛ.