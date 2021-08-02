В США заявили о риске неконтролируемой ядерной войны





Эксперт заявил, пишет ru.oxu.az, что сейчас нет гонки вооружений, аналогичной той, что была в годы холодной войны, когда СССР и США произвели десятки тысяч единиц атомного оружия.





"Мы наблюдаем новый виток ядерного соперничества крупных держав, которое в ближайшем будущем может стать еще более масштабным и опасным, если мы не предпримем шаги для того, чтобы этому воспрепятствовать", - сказал он в комментарии The Sun.





Ядерная гонка представляет угрозу для национальной безопасности США и союзников, предупредил Рейф.





"Это вызывает обеспокоенность по поводу эскалации конфликта до ядерного уровня, а также озабоченность в связи с необоснованной уверенностью крупных держав в том, что ядерный конфликт можно ограничить или контролировать", - подчеркнул он.





Эксперт добавил, что соперничество между сверхдержавами эволюционирует и стороны в качестве ответа на действия конкурента выбирают увеличение размера, разнообразия и возможностей своего арсенала.