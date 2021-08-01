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Отпечатки пальцев, пробы ДНК, запись голоса: белорусов ставят на учет за участие в протестах

С начала прошлогодней президентской кампании через задержания, административные аресты и штрафы в Беларуси прошли около 40 тысяч человек.


Жителей разных городов по всей Беларуси вызывают в местные отделения милиции, чтобы поставить на специальный учет за участие в протестных акциях.

Все, кого сейчас вызывают, раньше задерживались и были осуждены по «народной статье» 23.34 КоАП (нарушение закона о массовых мероприятиях). Отсчет дел ведется с 9 августа прошлого года, сообщает ex-press.by.

Так, в Гродно у горожан брали отпечатки пальцев, пробы ДНК (слюна), фотографировали и записывали их голос. В Лиде вызвали для постановки на учет минимум 130 человек, от фото и ДНК там можно отказаться.

С начала нынешнего лета некоторых из этих людей вызвали в прокуратуру подписать документ о том, что они не будут участвовать в акциях протеста.

Известны также случаи звонков и приглашений в милицию «на профилактическую беседу».

По словам правозащитников, с начала прошлогодней президентской кампании через задержания, административные аресты и штрафы в Беларуси прошли около 40 тысяч человек. Свыше 600 арестованных признаны политическими заключенными.

Всего, согласно статистике силовых структур, заведено более 4600 уголовных дел.
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