



Жителей разных городов по всей Беларуси вызывают в местные отделения милиции, чтобы поставить на специальный учет за участие в протестных акциях.





Все, кого сейчас вызывают, раньше задерживались и были осуждены по «народной статье» 23.34 КоАП (нарушение закона о массовых мероприятиях). Отсчет дел ведется с 9 августа прошлого года, сообщает ex-press.by.





Так, в Гродно у горожан брали отпечатки пальцев, пробы ДНК (слюна), фотографировали и записывали их голос. В Лиде вызвали для постановки на учет минимум 130 человек, от фото и ДНК там можно отказаться.





С начала нынешнего лета некоторых из этих людей вызвали в прокуратуру подписать документ о том, что они не будут участвовать в акциях протеста.





Известны также случаи звонков и приглашений в милицию «на профилактическую беседу».





По словам правозащитников, с начала прошлогодней президентской кампании через задержания, административные аресты и штрафы в Беларуси прошли около 40 тысяч человек. Свыше 600 арестованных признаны политическими заключенными.





Всего, согласно статистике силовых структур, заведено более 4600 уголовных дел.