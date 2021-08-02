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Побеги из Беларуси сегодня официально признаны олимпийским видом спорта. Реакция на скандал в Токио

В соцсетях обыгрывают созвучность фамилий Тимановской и Тихановской.

Побеги из Беларуси сегодня официально признаны олимпийским видом спорта. Реакция на скандал в Токио
1 августа белорусская делегация в олимпийском Токио заявила о себе не только «бронзой» Максима Недосекова. Его успех без преувеличения затмила скандальная попытка выслать в Беларусь легкоатлетку Кристину Тимановскую, пишет Салiдарнасць, позволившую себе накануне раскритиковать функционеров сборной.

Собрали первую реакцию на скандал в Токио.


— Кейс с атлеткой Тимановской – нагляднейшая иллюстрация, как бюрократическая система, которая весь год избавлялась от привычки самоконтроля, внутренних сдержек и остатков терпимости к критике, делает из абсолютно незначительного эпизода международный скандал, — отреагировал на скандал политический обозреватель Артем Шрайбман. — Иностранные журналисты часто спрашивают, ну зачем было нарываться на секторальные санкции ради ареста Протасевича или зачем было рисовать именно 80% год назад?

По мнению эксперта, система не принимает решения, взвешивая все риски:

— Стимулы настроены иначе — гасить любой ценой то, что может вызвать гнев Первого, а если гнев вызван — гасить с удвоенной силой.

Кроме того, считает Шрайбман, эта история о текущей репутации нашей страны:

— Если бы спортивные чиновники любой другой страны, кроме Беларуси и, наверное, КНДР, решили довезти до аэропорта спортсмена, снятого с игр за разногласия со своим начальством, никто бы даже не обратил внимания. А в нашем случае всем даже в далекой Японии ясно, что может грозить Тимановской в стране-доноре европейской безопасности.


Александр Пашкевич, историк: «У чым беларускі рэжым сапраўдны алімпійскі чэмпіён — дык гэта ў стральбе па ўласных нагах. Так умудрыцца ўляпацца на абсалютна роўным месцы ў міжнародны скандал трэба сапраўды ўмець».


Сергей Наумчик, экс-депутат ВС, журналист: «Спорткамітэт, як і ў часы СССР, на 90% укамплектаваны КГБшнікамі. Гэтым разам практыкаваньне з самалётам не атрымалася. Праўнукі Дзяржынскага правалілі аперацыю.

Уратаваньне Крысьціны Ціманоўскай — ужо міжнарожная навіна дня. Гэта падобна, як у 1961 вялікі Рудольф Нурыеў скочыў праз бар’ер у парыскім аэрапорце і папрасіў палітычнага прытулку ад камуністычнана «раю».

Аляксандар Рыгоравіч працягвае ажыцьцяўляць абяцаньне — «усё будзе як у СССР». Будзе, абавязкова будзе. Атрымае ён і свой 1991-шы год. А Крысьціне — як найхутчэй перажыць хваляваньні і ўдачы ў справах спартовых і ня толькі! Мэдаль з Токіё яна не вязе — але нашую павагу заваявала!».
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