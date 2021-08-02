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На Турцию идут 6.5 миллионов афганцев

Турция строит стену протяженностью около 300 км на границе с Ираном, чтобы спастись от беженцев из Афганистана — только за последнюю неделю задержали 1,5 тыс. человек. Похожее ограждение турки уже возвели на границе с Сирией.


Эхо войны в нынешнем веке выглядит совершенно иначе, чем в прошлом. Теперь это не столько нуждающиеся в полной реконструкции территории и бескрайние местности, усеянные минами – это, в первую очередь, беженцы. Сотни тысяч, миллионы.

Анкара еще не успела «переварить» сирийцев, тяжким бременем насевших на турецкий бюджет и системы социального обеспечения и здравоохранения – как новая напасть: в настоящее время возникла опасность иммиграции в Турцию 6,5 миллиона афганцев.

Это пока бегущие от талибов скапливаются на границах Пакистана, Ирана, Узбекистана и Таджикистана. Но их конечной целью является Турция, а оттуда — Европа. Волна иммигрантов из Афганистана может превратиться в цунами, еще более масштабное, чем иммиграция из Сирии.

К коронавирусу и пожарам добавилась новая напасть. Которая грозит обрушить экономику страны. Поразительно, но канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Bild выразил мнение, что беженцам из Афганистана необходимо переместиться либо в безопасные районы своей страны, либо уезжать в Турцию. Поскольку, по его мнению, такой вариант будет «лучше, чем пытаться афганцам найти убежище в Австрии, Германии или Швеции».

«Мы с удивлением встретили заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца, который назвал Турцию «наиболее подходящим местом» для афганских беженцев. Турция ни в коем случае не возьмет на себя международные обязательства третьих стран и не будет принимать новую волну миграции. Мы сообщаем об этом нашим партнерам на всех уровнях, отмечая, что Турция не станет пограничником ЕС или лагерем для тех, кто просит убежище», – заявила Анкара.

И действительно, с какой стати Турция должна становиться временным пристанищем для тех, кто стал жертвой развязанных Западом конфликтов? В чем здесь ее интерес? Отрывать от своих, чтобы передать другим? Тем, которые пропитаны иждивенческим настроением «вы нам здесь все должны». И уж тем более не собираются оседать в Турции, рассматривая ее как временный перевалочный пункт. С соответствующим отношением – пренебрежением к местным нормам и правилам, с завышенным требованиям типа «нам все лучшее и бесплатно, как мы есть пострадавшие».

Опросы общественного мнения фиксируют рост антисирийских настроений и дискомфорта по поводу политики «открытых границ», что формирует новые риски для правящей партии на предстоящих выборах. Всплеск преступности, перегруженная система социального обеспечения и здравоохранения, пандемия коронавируса – все это крайне неблагоприятное время для приема новых партий беженцев из Афганистана. Разумный эгоизм здесь куда целесообразнее жертвенности ради тех, кто стал заложниками политики США и Запада.

Они эту кашу заварили – они пусть и расхлебывают. Таскать голыми руками ради чужих интересов каштаны из огня Анкара не собирается. И стена на границе в этом случае – самый правильный выход.
Источник: Ильгар Гусейнов
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