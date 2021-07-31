Андрей КАЗАКЕВИЧ, директор Института политических исследований “Палітычная сфера», считает, что экспертное сообщество Беларуси ждет существенное переформатирование. Татьяна ЧУЛИЦКАЯ, академический директор школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA, горит, что без независимых экспертов экономические и политические решения в стране будут приниматься на основании «ашчушчэний и субъективных факторов». Такие предположения они высказали в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок», где журналисты с экспертами обсуждали накат власти на аналитические центры в Беларуси.





Политолог сказал, что власти хотят создать для себя удобную политическую систему, перед тем как начнется транзит власти. По мнению власти, для этого нужно уничтожить все институты, которые находятся не под государственным контролем. Власть считает, что аналитики представляют для нее угрозу, поскольку дают людям альтернативные знания.

Хотя, по мнению Андрея Казакевича, влияние так называемых «фабрик мысли» на политический кризис было в целом благоприятным для режима: «они отрубали крайности и скорее играли на то, чтобы процесс шел, как минимум, ненасильственно».





- В связи с тем, что власти зачищают данное поле, стоит ожидать существенного переформатирования экспертного сообщества Беларуси. Думаю, что абсолютное большинство организаций будут вынуждены искать другие модели работы. Они будут либо работать из-за границы, либо действовать гибридно: часть команды за границей, часть внутри страны. Кроме того, им придется освоить новые онлайн методики исследований,- сказал Андрей Казакевич.





— Я считаю, что уничтожать экспертное сообщество - это как наступать на грабли. Власти сами себе создают крайне неблагоприятную ситуацию: у них нет знаний об обществе, которым они пытаются управлять,- сказала Татьяна Чулицкая. —Аналитические центры нужны, чтобы создавать знания, на основе которых правительство и люди могут принимать осведомленные политические и экономические решения. В ином случае такие решения будут приниматься на основании ашчушчэний и субъективных факторов.





Татьяна Чулицкая отметила, что в Беларуси никогда не было хорошей ситуации в плане взаимодействия госорганов с независимым экспертным и аналитическим сообществом. Но, по крайней мере, до кризиса были форумы, конференции и иные площадки, где происходил обмен мнениями. Чиновники через белорусские СМИ получали аналитическую информацию.





— До госорганов доходили результаты работы независимых исследовательских центров, использовали они их или нет, это уже другой вопрос… Сейчас я себе слабо представляю форум, на который могли бы придти независимые эксперты и представители госорганов, - сказала академический директор SYMPA.