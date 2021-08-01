Чехия и Польша предложили помощь нашей легкоатлетке Тимановской

Глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика готова помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской.

Андреем Бабишем (премьер-министр Чехии — Прим. Лайфа) и Яном Гамачеком (глава МВД Чехии — Прим. Лайфа) мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь", — написал Кулганек в своём аккаунте в "Твиттере", "Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. По согласованию с(премьер-министр Чехии — Прим. Лайфа) и(глава МВД Чехии — Прим. Лайфа) мы предлагаем ей визу для въезда на территорию, чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами. Наше посольство в Токио также готово помочь", — написал Кулганек в своём аккаунте в "Твиттере", пише т life.ru



