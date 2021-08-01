Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД Азербайджана.

Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана в воскресенье, 1 августа.





«В ходе встречи до внимания временного поверенного были доведены серьезная обеспокоенность и протест в связи с предвзятыми и оскорбительными высказываниями депутата Госдумы Российской Федерации, председателя Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского об азербайджанской государственности и руководстве Азербайджана в выпуске передачи „Итоги с Жириновским“ на радио „Комсомольская правда“ от 30 июля текущего года, — говорится в заявлении МИД Азербайджана. — Поведение человека, который представлен в Госдуме России, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы. В связи с этим нелицеприятным фактом противоположной стороне была вручена нота МИД Азербайджана».





Во время радиоэфира «Комсомольской правды» Владимиру Жириновскому задали вопрос о конфликте между Азербайджаном и Арменией и о российских солдатах, выполняющих функции миротворцев на границе между этими странами, пишет zerkalo.io





«Мы должны вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза. Южный Кавказ — это наша зона влияния. И 200 лет они были под нашими знаменами. Поэтому здесь нам выгодно, они же зовут. Мы туда не идем с войной, а армяне просят, но чтобы не погибали русские солдаты, мы вызываем дорогого руководителя Азербайджана и один на один говорим: Ильхам, твой отец был великий и мудрый человек — Гейдар Алиев. Замечательный, я его знал. Поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которую тебе хочется, но ни одного русского солдата никто не имеет права! Даже посмотреть косо! Ты меня понял? И он прекрасно понимает, что он потеряет свой пост, что у него там диктатура, там полно оппозиционных сил. Если Байден захочет, там его свергнут в течение двух недель. И только мы сможем спасти его, как мы спасли Пашиняна», — заявил Жириновский.



