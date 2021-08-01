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Депутата Ирину Довгало внесли в базу «Миротворца»

Депутата Палаты представителей Национального собрания Беларуси от Гомельского-Советского избирательного округа №34 Ирину Довгало внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Основаниями названы «антиукраинская пропаганда» и «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», пишет reform.by

На сайте приведены выдержки постов из ее Telegram-канала и страницы ВКонтакте, где она пишет о том, что «Украина уже не помнит или не желает помнить кровавые страницы своей истории», украинские власти «не могут принимать самостоятельные решения», присоединяются «к заявлением и санкциям ЕС» против Беларуси, вопреки «добрососедским отношениям» и «славянскому братству».

В сентябре прошлого года в базе оказался Александр Лукашенко, названный «пособником пророссийских террористов и российских захватчиков». В июле 2020 года в базу «Миротворца» за посещение Крыма внесли Сергея Тихановского. Весной в базу «Миротворца» попали сотрудники СТВ Григорий Азаренок и Юлия Артюх.
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