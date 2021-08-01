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"Как султан" - политолог о свадьбе внучки Лукашенко

В сети обсуждается «событие дня» — свадьба старшей дочери президента НОК Виктора Лукашенко Виктории (старшая внучка Александра Лукашенко).


Так, по мнению доктора политических наук Павла Усова, Александр Лукашенко «решил как султан гульнуть в самые мрачные для страны времена». 
Тем более, заметил политолог, как говорит сам правитель, «против Беларуси развязана война, везде фашисты, а тут "свадьба". Тут даже самому последнему идиоту понятно, что в условиях "войны" необходимо быть скромным, беречь каждую копейку и тем более избегать личных публичных празднеств».

Напомним, по официальной информации у Александра Лукашенко семеро внуков: четверо дети Виктора — Виктория (1998 г.р.), Александр (2004), Валерия (2009) и Ярослав (2013); трое дети Дмитрия — Анастасия (2003), Дарья (2004) и Александра (2014).
naviny.online
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