Куба: таинственная смерть генералов

Первым из них 17 июля был бригадный генерал (генерал-майор) и командующий одной из трех — Восточной армией страны Агустин Пенья Поррес. 20 июля за ним последовал генерал Марсело Вердесия Пердомо. 24 июля умер генерал Рубен Мартинес Пуенте, который в вооруженных силах руководил аграрным сектором. 26 июля мир покинули сразу два генерала — Мануэль Эдуардо Ластрес Пачеко и Армандо Чой Родригес. Наконец, 28 июля скончался дивизионный генерал (генерал-лейтенант) Хильберто Антонио Кардеро Санчес.









По острову поползли слухи о том, что все эти военные умерли не сами по себе. Обстоятельства их смерти действительно предельно таинственные. Все они ушли в другой мир в течение двух недель, последовавших за самым крупным протестом на Кубе за 62 года. Власти ничего не сообщили нации о причинах смерти. Более того, все они были немедленно кремированы сразу после кончины. Не было ни полагавшихся по чину и рангу траурных церемоний, хотя часть из них были активными участниками повстанческой борьбы в горах Сьерра-Маэстры под командованием Фиделя и Рауля Кастро, а также Че Гевары.





Единственное сообщение связано с кончиной Хильберто Антонио Кардеро. В коротком сообщении Министерства Революционных вооруженных сил говорится, что его останки будут какое-то время находиться в пантеоне ветеранов на гаванском кладбище Колон, а потом их перевезут в мавзолей Второго фронта Франка Паиса.





В отсутствии официального объяснения причин смерти шестерых генералов в течение двух недель появились по крайней мере две неофициальные версии. Первая связана с чудовищно быстрым распространением ковида на Кубе. Haqqin.az уже писал о крайне безответственном поведении властей, которые отказались получать вакцину из-за рубежа, в том числе бесплатно предлагавшийся им Спутник V из России. Правительство сделало ставку на производство собственных двух вакцин, но когда они с большим опозданием были созданы, в стране уже бушевала пандемия и вакцинации стало недостаточно.





Кроме того, вызывает сомнения качество произведенной на острове вакцины Abdalla: свыше 50 процентов получивших две прививки заболели коронавирусом. В минувшую среду (последние официальные данные) на острове с населением 11,3 миллиона человек было зарегистрировано 9 323 заражения, это самое высокое число с начала пандемии в марте 2020 года.





Разумеется, легче всего было списать смерть генералов на ковид, тем более что подавляющее большинство из них находилось в преклонном возрасте. Не все – командующему Восточной армией Пенье Порресу было 58 лет. Но если ветераны стали жертвами ковида, то почему бы властям не признать это? И для чего понадобилась срочная кремация тел?





И тут возникает другая, поистине конспирологическая, но, на мой взгляд, имеющая право на существование теория того, что все шесть генералов стали жертвами чистки в армии.





В самом деле, они умерли вскоре после общенародных протестов, которые очень сильно всколыхнули страну, а до этого никакого подобного мора в стане высокопоставленных военных не отмечалось.





«Нужно принимать во внимание, как для этих людей, которые посвятили свою жизнь служению революции, было видеть, что подавляющее большинство сограждан отвергают этот режим» , - пишет на страницах независимой кубинской газеты «14 с половиной» писатель, в прошлом школьный учитель на Кубе Ариэль Идальго. И, по его словам, нет ничего фантастического в том, что все эти генералы могли высказать мнение о необходимости срочных и глубоких перемен в стране. За что, возможно, и поплатились.





Если бы в нынешней ситуации рядовой кубинский солдат или сержант высказали бы несогласие с жестоким разгоном мирных протестующих 11 и 12 июля, то их, конечно, сразу бы уволили. А если такое несогласие выражает генерал, например, командующий армией, имеющий огромное влияние на своих подчиненных? Его действия могут быть по кубинским законам квалифицированы как предательство.





В шестидесятые годы ближайший сторонник братьев Кастро команданте Убер Матос, который командовал повстанцами в провинции Камагуэй, потребовал отставки Фиделя из-за его коммунистических взглядов и был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Но тогда Кастро был исключительно силен. А теперь нынешнее правительство во главе с преемником Мигелем Диасом-Канелем весьма слабо и уязвимо. Кубинские правители, возможно, решили, что они не могут позволить себе не то что мятежа, а даже начавшегося брожения в армии?





История Кубы последних шести десятилетий полна мистификаций и часто необъясненных событий, о природе которых можно только догадываться. Трагическая гибель военных ветеранов при таинственных обстоятельствах стала одной из загадок, вероятно, далеко не последней.



